Natal do Bem 2025 altera trânsito em Goiânia; veja o que muda

SET orienta que condutores planejem as rotas com antecedência

Gabriella Pinheiro - 14 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de intervenção da SMT no trânsito de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Até o dia 04 de janeiro, o trânsito em alguns setores de Goiânia passará por mudanças devido à realização do Natal do Bem 2025, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, haverá um bloqueio viário diariamente, durante o período, a partir das 18h, na Avenida PL-01, que será interditada nos dois sentidos entre o Paço Municipal e a GO-020.

A Administração Municipal informa que a medida, que já entrou em vigor nesta quinta-feira (13), é necessária para garantir a circulação segura dos pedestres e a organização do fluxo de veículos.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) orienta que os condutores planejem as rotas com antecedência, utilizem caminhos alternativos e redobrem a atenção na região.

Vale destacar que equipes da SET atuarão diariamente, a partir das 16h, realizando monitoramento, apoio operacional e controle viário nas redondezas do evento para garantir a segurança e a fluidez no trânsito durante o período.

Programação

Com entrada gratuita, a programação inclui 300 apresentações, entre encenações teatrais e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses.

Desta vez, a visitação será aberta de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. O complexo natalino abrigará as Vilas do Papai Noel, dos Brinquedos, Gastronômica e Gelada — esta última com neve artificial.

Além disso, haverá um túnel de LED que se unirá às atrações tradicionais, proporcionando uma experiência imersiva aos visitantes.

A edição deste ano apresentará o inédito Apagar das Luzes de Natal. O público também poderá interagir com personagens vivos e aproveitar a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!