Goiânia terá linhas de ônibus exclusivas para Natal do Bem 2025; saiba todos os detalhes

Evento também disponibilizará 12 mil vagas de estacionamento sem custo para o público

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Decoração do Natal do Bem 2024, do Centro Cultural Oscar Niemeyer. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás iniciou a montagem do Natal do Bem 2025, considerado o maior evento natalino gratuito do país. A programação será realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, entre os dias 14 de novembro e 4 de janeiro de 2026, com entrada e estacionamento liberados ao público.

Além das 12 mil vagas de estacionamento, este ano serão disponibilizadas quatro linhas de transporte coletivo: duas regulares, saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória, e duas gratuitas, ligando a Praça Cívica e o Flamboyant Shopping ao local do evento.

Para a instalação da estrutura, de 30 mil m², a esplanada do espaço ficará interditada a partir desta semana.

O funcionamento será de terça a domingo, das 18h às 23h, com exceção de 24 de dezembro (17h às 21h). No dia 31, véspera de Ano Novo, não haverá atividades.

A Vila Gastronômica terá 27 quiosques com diferentes opções de comida, incluindo o “prato social”, servido a R$ 12. O espaço também será adaptado para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Mais de 300 apresentações estão previstas para esta edição do Natal do Bem, incluindo espetáculos natalinos interativos, shows de artistas nacionais, performances de dança, música, circo e teatro, com encenações temáticas e canções tradicionais da época.

