Apostadores goianos faturam bolada na Mega-Sena de R$ 100 milhões

Próximo concurso acontecerá na terça-feira (18) e contará com uma premiação milionária

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O mais recente concurso da Mega-Sena, sorteado na noite desta sexta-feira (14), teve um único ganhador que levou a bolada de quase R$ 100 milhões, mas apostadores goianos também vão beliscar uma boa grana porque marcaram a quina da loteria.

Eles são de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Ceres, Iporá e São Luís de Montes Belos. Cada ganhador das cidades vai levar exatos R$ 28.007,64, que somados, equivalem a R$ 224.061,12.

Todos acreditaram nas dezenas sorteadas, que no concurso 2940 foram: 07 – 08 – 09 – 13 – 22 – 53.

Na capital, foram três apostadores sorteados: um foi à Lotérica CANTINHO DA SORTE, marcando um bolão com outro colega, e o outro preferiu ir à Lotérica Dois de Ouro, levando sozinho com um jogo simples.

Mesmo método utilizado pelo terceiro apostador goianiense, só que, dessa vez, registrando a fezinha pelos canais eletrônicos.

Em Anápolis, a aposta, também simples, foi registrada no tradicional método presencial, na Loteria Real. Aparecida de Goiânia teve o morador levando a grana sozinho, registrando a aposta online.

No Vale do São Patrício, Ceres teve o felizardo, que procurou a Simpatia Lotérica para marcar os números que acreditou e ganhou.

Agora, em outra parte do estado, o morador de Iporá procurou a Lotérica O Bolão da Sorte, registrando as dezenas que levou a quina de maneira simples. Por lá, em São Luís de Montes Belos, também de forma simples, um apostador marcou o jogo na Lotérica São Luiz.

Já o apostador que marcou a sena, é de Porto Alegre, levando exatos R$ 99.085.707,38. Ele procurou a Tabacaria 33 para marcar o jogo.

Mega-sena

A Mega-Sena premia quem acerta 6, 5 ou 4 dos 60 números sorteados. O jogador escolhe de 6 a 15 números, pode usar a Surpresinha (números aleatórios) e/ou a Teimosinha (mesma aposta por vários concursos).

As apostas vão até as 19h, em lotéricas ou pelo site da Caixa, e só podem ser feitas por maiores de 18 anos. Os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados, e a aposta mínima custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás