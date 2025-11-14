Apostador em Goiás acerta todos os números e leva prêmio milionário na Lotofácil

Além dele, outros dois jogos dividiram o prêmio principal da noite, sendo um em Barra Bonita (SP) e o outro em Rio Claro (SP)

Davi Galvão Davi Galvão -
lotofácil
Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

E a sorte sorriu para um goiano que acertou todos os 15 números do concurso de número 3538 da Lotofácil,  realizado na noite desta quinta-feira (13) e avaliado em R$ 5 milhões.

As dezenas sorteadas foram 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25.

Em Goiás, o jogo vencedor foi realizado na cidade de Águas Lindas de Goiás, através dos canais eletrônicos e no formato simples, isto é, sem ser bolão, e rendeu R$1.328.484,30 ao felizardo.

Além dele, outros dois jogos dividiram o prêmio principal da noite, sendo um em Barra Bonita (SP) e o outro em Rio Claro (SP), levando cada um o mesmo montante.

Para além, outras 28 apostas feitas em território goiano acertaram 14 das dezenas necessárias e abocanharam uma parte menor da bolada.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3539, deve ser realizado nesta sexta-feira (14), avaliado em R$ 1,8 milhão.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores das premiações variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

