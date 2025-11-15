Cartões de crédito que dão acesso grátis às salas VIP; veja quais oferecem as melhores vantagens

Descubra os que abrem as portas do luxo sem pagar, e quais valem mesmo para quem quer dar aquele pulo antes da viagem

Pedro Ribeiro - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Enquanto o ano voou, chegamos em novembro — mês perfeito para embarcar em uma viagem curta antes da alta dos preços no verão. E por que não começar com estilo?

Se você já sonhou em se esticar em uma poltrona confortável, tomar uma bebida antes do embarque, ou até trabalhar em um ambiente tranquilo, os lounges VIP de aeroportos não precisam mais ser um luxo distante.

Com os cartões certos, o acesso pode sair… de graça. Aqui está um panorama dos melhores cartões nacionais que oferecem exatamente isso.

Cartões que abrem as portas:

BRB Dux Visa Infinite

Líder do ranking, esse cartão tem acesso ilimitado aos programas LoungeKey, Priority Pass e Dragon Pass (Visa Airport Companion), conforme informado pelo site da Melhores Destinos.

Para ter esse benefício, o titular precisa gastar R$ 5.000 por mês, segundo a análise da CarteioPontos.

Os adicionais têm acesso ao LoungeKey e Dragon Pass a partir de R$ 3.000 na fatura, e o titular ainda pode levar até 3 convidados por visita.

Além disso, há uma sala VIP exclusiva do BRB em Brasília e até três convidados por acesso.

O programa de pontos também impressiona: até 7 pontos por dólar em compras internacionais, que vão para o programa Curtaí, sem validade.

A anuidade é de R$ 1.680, e só é isentada se você gastar R$ 35 mil por mês — ou 50% se gastar R$ 20 mil.

Bradesco American Express Centurion

Esse é o topo de linha “Black dos Blacks”. De acordo com Passageiro de Primeira, ele garante acesso ilimitado a salas Priority Pass, salas Amex (como a The Centurion), e ainda ao lounge próprio da Bradesco.

No Priority Pass, ele permite até 12 convidados por visita, segundo o Cartões, Milhas e Viagens.

A pontuação é generosa: 7 pontos por dólar em viagens (companhias aéreas, hotéis, locação de carros) e 5 pontos por outras compras.

A anuidade, contudo, é pesada: R$ 25 mil por ano, sem isenção disponível via gastos.

Caixa Ícone Visa Infinite (a novidade do ranking)

Esse cartão recém-lançado da Caixa já aparece no TOP 10 por dar acesso ilimitado a LoungeKey e Dragon Pass, com até 10 convidados por ano, segundo relatos de especialistas em pontos.

Ele pontua até 6 pontos por dólar em compras internacionais, e os pontos não expiram — ao menos por agora, segundo as condições.

A anuidade é de R$ 1.650, com possibilidade de isenção total se você gastar R$ 25 mil por mês; R$ 12,5 mil mensais já bastam para 50% de desconto.

Um detalhe importante: só pode ser solicitado por quem já tem pelo menos R$ 100 mil de limite em outro cartão da Caixa, informa o banco.

Por que esses cartões são destaque?

Cobertura global + local: combinar programas como LoungeKey, Priority Pass e Dragon Pass resulta em centenas (até milhares) de salas VIP ao redor do mundo.

Flexibilidade para convidados: alguns cartões permitem levar várias pessoas, o que muda totalmente a experiência de viagem.

Pontuação vantajosa: além do conforto, muitos desses cartões acumulam pontos que valem para milhas, hotéis ou até para reduzir a própria anuidade.

Atenção a riscos e condições

Nem sempre é só “pegar o cartão e pronto”: para destravar a anuidade grátis ou parte dela, muitos exigem gastos altíssimos (como R$ 35 mil por mês no caso do BRB Dux).

Regulamentos podem mudar. No caso do BRB, por exemplo, documentos oficiais indicam regras específicas sobre limite de embarque ou necessidade de cartão físico para os adicionais.

Avalie se o benefício compensa para o seu perfil de viagem: se você só embarca duas vezes por ano, talvez o peso da anuidade não valha a economia do lounge.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!