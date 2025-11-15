Homem urina diante de crianças, chama sogro do irmão de “corno” e é esfaqueado, em Trindade

Polícia Militar precisou ser acionada para evitar que o episódio se tornasse pior

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2025

Polícia Militar (PM) conteve a situação e ferido preferiu não representar contra o sogro (Foto: Reprodução)

Um homem, de 50 anos, foi levado para a Central de Flagrantes de Trindade na madrugada deste sábado (15), suspeito de ter ferido duas pessoas em uma briga na casa dele, na cidade da Região Metropolitana.

Na situação, um jovem, de 24 anos, e outro homem, de 31, foram esfaqueados. Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, visualizou o suspeito todo ensanguentado, exaltado e embriagado.

As agressões teriam se iniciado quando um dos feridos urinou próximo das mulheres e crianças que estariam junto na casa.

Este seria irmão do genro do suspeito que, percebendo aquilo, teria repreendido o rapaz. Assim, o irmão passou a ofender o sogro, chamando-o de corno, o que teria despertado a fúria do autor, os ferindo com a arma branca.

As vítimas foram atingidas na região da clavícula e do rosto, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital de Urgências de Trindade (Hetrin).

Já o suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e depois que foi atendido, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PC) para os procedimentos cabíveis.

Entretanto, lá, o genro optou por não representar criminalmente contra o sogro, o que será avaliado pela corporação para dar andamento ao episódio.

