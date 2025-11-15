Maior condomínio do Brasil equivale ao tamanho de uma cidade e vai receber 80 mil moradores

Um empreendimento gigantesco que se prepara para abrigar um mundo, dentro de um único lugar

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

As avenidas da capital paulista conhecem muitos bairros, mas poucos projetos surgem com a ambição de uma cidade inteira.

É o que promete o Reserva Raposo, um condomínio verticalizado de proporções impressionantes, com previsão para abrigar até 80 mil moradores até 2030, segundo a RZK Empreendimentos.

Uma “cidade dentro da cidade” na Raposo Tavares

Localizado no km 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, no bairro Jardim Boa Vista, o Reserva Raposo ocupa cerca de 450 mil m² — o equivalente a 63 campos de futebol, de acordo com reportagem do Construliga.

Em seu plano final, o empreendimento terá 124 torres, com aproximadamente 22 mil apartamentos para receber cerca de 80 mil pessoas.

Além de residências, o projeto prevê uma infraestrutura robusta: escolas, Unidade Básica de Saúde (UBS), biblioteca, terminal de ônibus, ciclovias (3 km) e parques.

Na prática, um bairro planejado, com comércio, lazer e serviços integrados para seus futuros moradores.

Infraestrutura, serviços e sustentabilidade

O Reserva Raposo não é apenas concreto — é também inovação urbana. O projeto investe em fiação subterrânea, para garantir mais segurança e estética nas ruas. As calçadas largas, de até 9 metros, convidam para a mobilidade a pé e o convívio comunitário.

No total, já foram entregues várias torres, e novas unidades continuam sendo construídas, muitas delas com apoio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Há também projetos de sustentabilidade: rede de captação e tratamento de esgoto, usina de concreto no próprio terreno e planejamento ambiental para áreas verdes.

Quando estiver totalmente concluído, o Reserva Raposo terá mais habitantes do que milhares de cidades brasileiras. De fato, segundo estimativas citadas pela Condominio Interativo, a população projetada supera a de 5.147 municípios do país, com base em dados do IBGE.

Não se trata apenas de uma obra imobiliária, mas de uma “revolução urbana”, como definiu a própria incorporadora: um bairro que nasce com espírito de cidade inteligente — onde morar, trabalhar, estudar e lazer convivem lado a lado. Gazeta de Pinheiros

Com tanto em jogo — infraestrutura, moradia social, sustentabilidade — o Reserva Raposo representa uma aposta ambiciosa na transformação da paisagem urbana de São Paulo. Até 2030, pode não ser apenas um condomínio gigante, mas um novo polo de vida para dezenas de milhares de pessoas.

