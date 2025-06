Moradores denunciam sofrer com vazamento de esgoto do CT do Anápolis: “já tem duas semanas”

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram que a situação chega até o final da rua, ocupando metade da largura da avenida

Natália Sezil - 12 de junho de 2025

Vazamento estaria supostamente vindo do CT do Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um vazamento de esgoto supostamente vindo do Centro de Treinamento (CT) do Anápolis Futebol Clube tem incomodado moradores do bairro Boa Vista há pelo menos duas semanas, segundo denúncias.

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram o muro de trás do CT, de onde o suposto esgoto escorre até o final da rua, tomando metade da largura da via.

De acordo com vizinhos da estrutura, o caso se repete quase todos os dias, mas piora consideravelmente no período noturno.

“Durante o dia, o vazamento é pequeno ou às vezes nem ocorre, porém à noite o vazamento é enorme”, relatou uma moradora da Avenida Brasil Central.

Diante do exposto, a reportagem procurou a Saneago, para saber se seria possível identificar e solucionar o problema. Em nota, a companhia informou que enviará equipes ao endereço para verificar se o vazamento acontece no lado interno ou externo.

A Saneago esclareceu que, caso esteja vindo da rede pública de esgoto, o reparo poderá ser feito pelos técnicos. Por outro lado, se o vazamento vier do lado de dentro da instituição, de forma irregular, “a fiscalização cabe ao órgão ambiental municipal”.

O Anápolis Futebol Clube também foi procurado, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Leia a nota da Saneago na íntegra:

A Saneago informa que vai enviar equipes ao endereço para verificar se o vazamento é proveniente da rede pública de esgotamento sanitário ou se seria água servida lançada de forma irregular pela instituição. Caso haja vazamento de esgoto na rede, técnicos da Companhia farão o reparo. Se a situação for relativa ao lançamento de água servida, a fiscalização cabe ao órgão ambiental municipal. De qualquer forma, a Saneago ressalta que não havia nenhum registro de atendimento para o local e destaca a importância da participação da população para garantir a agilidade na execução dos serviços. As solicitações podem ser feitas por meio da Central 0800 645 0115, chat on-line no site www.saneago.com.br, ou Whastapp, no (62) 32699115.

