Cidade na China desafia a lógica: prédios têm ruas com carros passando e comércios funcionando em vários andares

Prédios com ruas, metrôs cortando apartamentos, uma metrópole que desafia a gravidade urbana

Magno Oliver - 16 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Silkroad Visual Technology Company)

Chongqing, no sudoeste da China, virou sinônimo de urbanismo extremo: em vários pontos da cidade, ruas correm por andares altos, trechos de estrada correm sobre lajes e, em um caso famoso, trem e estação passam literalmente pelo interior de um edifício residencial.

O resultado é uma paisagem urbana que mistura soluções de engenharia, pressão por espaço e uma topografia tão íngreme que forçou soluções pouco convencionais.

Um vídeo trazendo mais detalhes dessa incrível moradia futurística viralizou nas redes. A cidade é considerada uma das maiores do mundo.

A gravação mostra que a geografia explica parte do fenômeno. Construída em colinas e desfiladeiros ao longo do rio Yangtzé, Chongqing cresceu rápido e verticalmente. Ruas e prédios se encontram e se misturam em diversos níveis.

Para conectar bairros em níveis muito diferentes foram criadas vias, escadarias, passarelas e até trechos de estrada sobre lajes de prédios. Em alguns casos, a solução foi simplesmente inserir a infraestrutura de estradas e metrô dentro do tecido edificado já existente.

O exemplo mais conhecido é a estação Liziba: uma linha de monotrilho (Linha 2) passa através de um bloco residencial, com a estação ocupando andares intermediários do prédio.

Há ainda trechos onde vias pequenas ou estacionamentos ficam literalmente sobre coberturas comerciais, reflexo da pressão por espaço em um território urbano acidentado.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofi & Edu 🌎💙 nomadismo • aventura (@pontoazulbr)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!