Goiás ‘elimina’ Novorizontino em batalha e vai ao G4 antes de rodada final

A equipe esmeraldina marcou aos 15 minutos da segunda etapa e segue firme na briga pelo acesso

Folhapress - 16 de novembro de 2025

Goiás vence e segue vivo na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro. (Foto: Reprodução/ Goiás Esporte Clube)

Bruno Madrid – São Paulo, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Embalado por um lotado Hailé Pinheiro, o Goiás arrancou uma vitória dramática contra o Novorizontino por 1 a 0, manteve os paulistas na Série B por mais uma temporada e entrou no G4 do torneio antes da rodada final.

O veterano Anselmo Ramon, já na etapa final, marcou o único gol de uma verdadeira batalha em Goiânia.

O resultado deixou a equipe de Fábio Carille com 61 pontos e na 4ª posição da tabela, atrás apenas de Coritiba e Criciúma – os paranaenses, aliás, estão garantidos na Série A do ano que vem.

O Novorizontino, por outro lado, viveu uma tarde amarga e bateu na trave de novo.

O time do interior paulista, que ficou na 5ª posição das duas últimas edições da 2ª divisão, estacionou nos 57 pontos e não tem mais chance de subir.

Os times jogam a última rodada na tarde do próximo domingo.

O Goiás encara o Remo no Mangueirão, enquanto o Novorizontino recebe o CRB no Jorge Ismael de Biasi.

Como ficou a tabela antes da rodada final?

1 – Coritiba: 65 pontos (37 jogos)

2 – Athletico: 62 pontos (37 jogos)

3 – Criciúma: 61 pontos (37 jogos, saldo +15)

4 – Goiás: 61 pontos (37 jogos, saldo +7)

5 – Chapecoense: 59 pontos (37 jogos, 17 vitórias)

6 – Remo: 59 pontos (37 jogos, 15 vitórias)

7 – Novorizontino: 57 pontos (37 jogos)

8 – CRB: 56 pontos (37 jogos)

Como foi o jogo

O Novorizontino até povoou a defesa rival no começo da partida, mas quem inaugurou as jogadas de perigo foi Jajá.

O atacante da equipe goiana arrancou em contra-ataque, passou por dos defensores da esquerda para o meio e finalizou forte, obrigando Jordi a espalmar.

No rebote, o próprio camisa 7 errou o alvo e, para piorar, machucou a coxa e acabou substituído.

Aos poucos, os paulistas voltaram a controlar o ritmo diante do nervosismo dos mandantes.

O problema é que, além do calor de mais de 33º C em Goiânia castigar, a construção ofensiva dos paulistas não gerou qualquer finalização ao gol defendido por Tadeu antes do intervalo.

Os donos da casa, por outro lado, usaram e abusaram dos erros de passe.

O Goiás voltou mais ligado no 2º tempo e abriu o placar a partir de Anselmo Ramon.

O atacante de 37 anos recebeu cruzamento rasteiro de Diego Caito e, da entrada da área, se antecipou aos zagueiros antes de bater com categoria para superar Jordi, explodindo a Serrinha: 1 a 0.

O duelo ganhou contornos de drama nos minutos finais com duas polêmicas de arbitragem: primeiro, o Novorizontino reclamou de pênalti em Rômulo, mas Anderson Daronco não marcou a infração.

Depois, a equipe visitante até balançou as redes, mas Nathan Fogaça estava em posição de impedimento no momento da cabeçada de César Martins para o camisa 99.

