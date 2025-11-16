Homem desenvolve sistema para nunca ficar sem energia em casa usando baterias recicladas de notebooks

Projeto mostra como o reaproveitamento de baterias descartadas pode manter uma casa funcionando sem depender da rede elétrica

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Durante anos, muitas famílias conviveram com quedas de energia que acontecem nos momentos mais inesperados. Um homem decidiu que não passaria mais por isso.

Conhecido pelo pseudônimo Glubux em fóruns especializados, ele resolveu criar um sistema próprio para manter a casa sempre abastecida, mesmo longe da rede elétrica tradicional.

Ideia nasceu da necessidade

A ideia surgiu em 2016, quando ele percebeu que muitas baterias de notebooks, descartadas como lixo eletrônico, ainda tinham vida útil.

Ele começou a coletar essas unidades e descobriu que milhares de células poderiam ser reaproveitadas com segurança. O objetivo era simples: montar um sistema que garantisse energia contínua todos os dias, sem depender de concessionárias.

Sistema cresceu aos poucos

O projeto cresceu aos poucos. Ele começou com algumas dezenas de baterias, depois passou para centenas e finalmente chegou a mais de mil unidades recicladas.

Cada bateria era aberta, testada e reorganizada. O processo demorou, mas permitiu criar módulos que se comportavam como grandes reservatórios de energia.

Com o tempo, ele instalou painéis solares para alimentar o sistema durante o dia. As baterias reaproveitadas armazenavam a energia captada, o que mantinha toda a casa funcionando durante a noite ou em períodos nublados.

O conjunto era suficiente para ligar lâmpadas, geladeira, televisão e até equipamentos mais pesados, como máquina de lavar.

O mais surpreendente é que o sistema funciona há oito anos sem falhas significativas.

Ele afirma que nenhuma célula precisou ser substituída desde o início do projeto, algo incomum até para equipamentos novos.

Segundo o criador, a chave foi testar cada bateria, agrupar as unidades semelhantes e reorganizar tudo quando necessário.

Impacto ambiental e autonomia

A iniciativa chama atenção pelo impacto ambiental. O mundo produz toneladas de lixo eletrônico todos os anos, mas apenas uma pequena parte é reciclada.

O projeto mostra que muitos componentes descartados ainda podem ser úteis e evitar desperdício. Além disso, demonstra que soluções simples, mesmo feitas em casa, podem reduzir a dependência energética e diminuir gastos mensais.

Hoje, o sistema abastece a casa dele sozinho. A instalação de painéis solares ampliou a autonomia e reduziu o risco de interrupções.

Ele afirma que todo o conjunto segue estável, sem superaquecimento ou problemas de segurança.

Contudo, o caso se tornou referência para quem busca alternativas baratas e sustentáveis. Afinal, mostra que o reaproveitamento tecnológico pode ser uma saída real para quem deseja economizar, evitar apagões e reduzir o impacto ambiental.

