Mulher é baleada no peito durante suposto “acerto de contas” em Morrinhos

Vítima estava deitada quando ouviu o primeiro disparo, mas foi atingida quando se levantou por conta do susto

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Banheiro da casa ficou ensanguentado, e janela do quarto da mulher foi quebrada. (Foto: Reprodução)

Um suposto “acerto de contas” fez com que uma mulher, de 59 anos, precisasse ser socorrida às pressas após ser baleada no peito, na madrugada deste domingo (16), em Morrinhos, no Sul goiano.

A vítima dormia quando tudo aconteceu. Segundo relatado à polícia, ela mora com filho, de 40 anos, e a neta, de 20.

Aproximadamente às 01h20, os três teriam ouvido disparos de arma de fogo. Logo em seguida, a jovem teria escutado a avó gritar que o peito doía, encontrando-a já ensanguentada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) foram acionados, mas a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos antes mesmo da chegada das equipes.

Questionada pelas autoridades, a mulher explicou que estava deitada quando ouviu o primeiro disparo. Ao se levantar, no susto, ela teria sido atingida pelo próximo.

Além do ferimento no tórax, ela ficou ferida na mão esquerda, teve o antebraço atingido por um fragmento de vidro (visto que a bala fez com que a janela do quarto se quebrasse), e também sofreu uma lesão por raspão no braço.

O que foi apontado aos policiais é que a mulher, em si, não possuiria qualquer envolvimento com a criminalidade. A hipótese de um suposto acerto de contas teria sido levantada por conta do filho dela, que é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Imagens de câmeras de segurança indicaram que a dupla suspeita pelo ataque teria passado pela rua, inicialmente, em uma motocicleta. Algum tempo depois, os dois teriam voltado a pé e invadido a casa, efetuando os disparos.

Eles são procurados pela PM, que empreende patrulhamento na tentativa de identificá-los e localizá-los.

