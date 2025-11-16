Homem é morto brutalmente após discussão familiar em Aparecida de Goiânia

Equipes do Samu chegaram a ser chamadas, mas óbito foi constatado ainda no local

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 54 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão familiar. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (16), no bairro Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia.

Segundo depoimento de uma testemunha — que estava com o esposo, a vítima, além do suspeito e a mãe dele — o grupo consumia bebidas alcoólicas quando a mulher pediu ao filho o contato do ex-marido para tratar sobre o divórcio.

O pedido teria irritado o rapaz, que começou a discutir com a mãe, afirmando não ter o número solicitado. Durante o desentendimento, o homem de 54 anos tentou intervir.

O suposto autor – filho da mulher – passou então a ameaçar a vítima de morte, que respondeu afirmando que voltaria armado para matar o suspeito.

Com receio de um confronto, a mãe do rapaz e outras pessoas tentaram impedir a entrada da vítima na residência, segurando o portão. No entanto, o mais novo conseguiu avançou contra o rival, desferindo vários golpes de faca.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas puderam apenas constatar o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica realizaram a perícia e recolheram o corpo.

O suposto autor, de 35 anos, segue foragido e equipes de busca foram acionadas para encontrá-lo. As investigações do ocorrido devem ficar por conta da Polícia Civil (PC).

