Polícia prende jovem que ateou fogo em casa da companheira em Aparecida de Goiânia; imagens impressionam

Vídeos mostram propriedade tomada por chamas e momento em que suspeito sai a pé

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso após ameaçar a companheira e atear fogo na casa dela. O caso aconteceu no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na tarde de sábado (15).

De acordo com relatos prestados por testemunhas à Polícia Militar (PM), o suposto autor teria aguardado o momento em que a vítima saiu de casa para provocar o incêndio, que destruiu a propriedade e todos os móveis e pertences da mulher.

Imagens registradas no local mostram um dos ambientes da casa tomado pelas chamas e por intensa fumaça.

Em outra filmagem, é possível ver o momento em que o jovem aparece na via em frente à propriedade e, após o crime, deixa o local a pé, aparentando tranquilidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio, impedindo que as chamas se espalhassem para edificações vizinhas.

Conforme a PM, momentos antes de atear fogo, a mulher teria sido ameaçada de morte pelo companheiro, que ainda destruiu o celular dela durante uma discussão.

O suspeito foi encontrado nas proximidades de um bar, no mesmo bairro, e confessou o crime. Questionado, ele alegou que havia sido traído pela companheira, de 29 anos.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e indiciado pelos crimes de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, e por provocar incêndio em edificação.

ABSURDO ❗️ Polícia prende jovem que ateou fogo em casa da companheira em Aparecida de Goiânia; imagens impressionam Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/yMMby9ydzH — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025

