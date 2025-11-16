Vereadora impede assassinato do marido ao desarmar atirador em Ceres

Confusão ocorreu em um bar no povoado do Sapé. Juliana Silveira se colocou na linha de tiro e lutou com o agressor

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Vereadora Juliana Silveira. (Foto; Reprodução)

A noite de domingo (16) terminou com um ato de coragem que impediu uma tragédia em Ceres, no Norte de Goiás.

Isso porque a vereadora do município, Juliana Silveira (DC), arriscou a própria vida para salvar seu marido, Odilon Neto, de uma tentativa de homicídio em um bar no povoado do Sapé.

O casal estava no estabelecimento acompanhado da filha e do genro quando um homem, identificado como André Luiz, conhecido como “Negão”, chegou ao local visivelmente alterado e iniciou uma série de provocações contra Odilon.

Segundo testemunhas, a discussão escalou rapidamente. André partiu para a agressão física, desferindo dois socos no rosto de Odilon.

Não satisfeito, o agressor caminhou até seu carro, sacou uma arma de fogo do porta-luvas e retornou, determinado a finalizar o ataque.

Foi nesse instante que a vereadora agiu.

Ao perceber que o homem voltava armado, Juliana Silveira não hesitou: colocou-se entre o atirador e o marido, formando um escudo humano.

Mesmo com a vereadora em seu caminho, André efetuou dois disparos.

Em uma luta corporal, Juliana conseguiu agarrar o atirador e derrubá-lo, uma ação decisiva que impediu que os tiros atingissem Odilon.

Durante o confronto, ela sofreu diversas escoriações.

Enquanto a vereadora continha o agressor, Odilon conseguiu correr e se abrigar atrás de um veículo.

Logo após a briga, André Luiz fugiu em seu carro, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou duas cápsulas de calibre 9mm deflagradas no chão.

Juliana e Odilon foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceres para receber cuidados médicos e, em seguida, encaminhados à delegacia para o registro oficial da ocorrência.

O Portal 6 apurou que as forças de segurança do estado já se mobilizam para localizar o suspeito.

Mais informações a qualquer momento.

