6 melhores profissões para ganhar em dólar trabalhando do Brasil, segundo recrutadores
Profissionais dessas áreas conseguem atuar para empresas estrangeiras sem sair de casa e receber em moeda forte
Trabalhar para empresas estrangeiras deixou de ser exceção entre brasileiros que buscam salários maiores e chance de atuar em projetos globais.
Recrutadores afirmam que algumas áreas oferecem caminhos diretos para quem quer faturar em dólar sem precisar mudar de país. A demanda internacional segue alta e favorece quem domina habilidades técnicas e comunicação profissional.
6 melhores profissões para ganhar em dólar trabalhando do Brasil, segundo recrutadores
1. Desenvolvedor de software
Empresas internacionais buscam programadores com domínio de linguagens modernas e experiência em projetos complexos.
A competição global ampliou as oportunidades. O trabalho remoto favorece brasileiros com inglês funcional.
2. Designer de produtos digitais
Profissionais que criam interfaces e experiências digitais recebem propostas constantes de empresas estrangeiras.
Portfólios bem apresentados chamam atenção de recrutadores. A atuação remota permite integração com equipes internacionais.
3. Especialista em segurança da informação
A demanda mundial aumentou após o crescimento de ataques cibernéticos. Empresas estrangeiras contratam profissionais que dominam análise de vulnerabilidades e gestão de riscos. Certificações reconhecidas reforçam o perfil técnico.
4. Analista de dados e cientista de dados
Organizações internacionais buscam especialistas capazes de transformar grandes volumes de informações em decisões estratégicas.
Experiência com estatística e ferramentas avançadas sustenta salários altos. Inglês técnico é requisito básico.
5. Profissional de marketing digital
Campanhas globais exigem especialistas em tráfego, SEO e conteúdo estratégico.
Recrutadores procuram profissionais que entendem comportamento de audiência. Resultados comprovados aumentam a chance de contratação internacional.
6. Atendente remoto bilíngue
A função cresceu com o avanço de plataformas digitais. Domínio de idiomas abre portas em empresas que contratam equipes em diferentes países.
Experiência em atendimento ajuda a acelerar a contratação.
Profissionais interessados em trabalhar para empresas estrangeiras precisam investir em inglês e portfólio atualizado.
Recrutadores recomendam cuidados com prazos e postura profissional para manter competitividade no mercado internacional.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!