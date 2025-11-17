6 melhores profissões para ganhar em dólar trabalhando do Brasil, segundo recrutadores

Profissionais dessas áreas conseguem atuar para empresas estrangeiras sem sair de casa e receber em moeda forte

Pedro Ribeiro - 17 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Trabalhar para empresas estrangeiras deixou de ser exceção entre brasileiros que buscam salários maiores e chance de atuar em projetos globais.

Recrutadores afirmam que algumas áreas oferecem caminhos diretos para quem quer faturar em dólar sem precisar mudar de país. A demanda internacional segue alta e favorece quem domina habilidades técnicas e comunicação profissional.

1. Desenvolvedor de software

Empresas internacionais buscam programadores com domínio de linguagens modernas e experiência em projetos complexos.

A competição global ampliou as oportunidades. O trabalho remoto favorece brasileiros com inglês funcional.

2. Designer de produtos digitais

Profissionais que criam interfaces e experiências digitais recebem propostas constantes de empresas estrangeiras.

Portfólios bem apresentados chamam atenção de recrutadores. A atuação remota permite integração com equipes internacionais.

3. Especialista em segurança da informação

A demanda mundial aumentou após o crescimento de ataques cibernéticos. Empresas estrangeiras contratam profissionais que dominam análise de vulnerabilidades e gestão de riscos. Certificações reconhecidas reforçam o perfil técnico.

4. Analista de dados e cientista de dados

Organizações internacionais buscam especialistas capazes de transformar grandes volumes de informações em decisões estratégicas.

Experiência com estatística e ferramentas avançadas sustenta salários altos. Inglês técnico é requisito básico.

5. Profissional de marketing digital

Campanhas globais exigem especialistas em tráfego, SEO e conteúdo estratégico.

Recrutadores procuram profissionais que entendem comportamento de audiência. Resultados comprovados aumentam a chance de contratação internacional.

6. Atendente remoto bilíngue

A função cresceu com o avanço de plataformas digitais. Domínio de idiomas abre portas em empresas que contratam equipes em diferentes países.

Experiência em atendimento ajuda a acelerar a contratação.

Profissionais interessados em trabalhar para empresas estrangeiras precisam investir em inglês e portfólio atualizado.

Recrutadores recomendam cuidados com prazos e postura profissional para manter competitividade no mercado internacional.

