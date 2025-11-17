Goiânia já tem programação para pré-Carnaval de 2026; confira atrações confirmadas

Restam pouco menos de três meses para a festividade que se tornou tradição na capital

Paulo Roberto Belém - 17 de novembro de 2025

Festa terá início às 13h e encerramento às 19h. (Foto: Divulgação)

Não são somente as festas de fim de ano que se aproximam, mas também o carnaval de 2026. Afinal, restam apenas três meses para festa mais popular do Brasil começar e os bloquinhos de Goiânia já estão sendo anunciados.

Na capital, o que acontece é o pré-Carnaval, que no próximo ano será no dia 7 de fevereiro. Mais de dez bloquinhos já estão no radar com a intenção de animar a folia dos goianienses e daqueles que vierem à cidade para curtir a festa.

O Gazeta Culturismo os listou. Entre os mais aguardados, estão o Bloco Cateretê, Bloco do Carneiro, Bloco Cerrado, Bloco Aê, CarnaRock, Bloco Uai, Meu Pai Te Ama, Madá, Não Encha Meu Sax, Sobe no Meu Trem e o Bloquinho Eletrônico Vai Tomando.

Destes, alguns já estão com a programação definida. O CarnaRock terá atrações como Marcelo Falcão, bandas e DJs, oferecendo aos foliões uma experiência All Inclusive, com open bar e open food. Os ingressos estão a R$ 400 e podem ser adquiridos clicando aqui.

O pré-Carnaval do Bloquinho do bar Medellin anunciou Rooftime, Bruno Be e Mojjo como atrações e um serviço open bar e open food. Para lá, as entradas custam a partir de R$ 180, que podem obtidas no site. É só clicar aqui.

Já o Bloquinho Ae ainda não divulgou quem irá se apresentar, mas já está vendendo as entradas que também terão open bar e open food. O acesso custa a partir de R$ 360 e pode ser comprado aqui clicando.

