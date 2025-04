Bloco de Carnaval em Goiânia pode se tornar patrimônio cultural e imaterial de Goiás

Grupo desempenha um papel relevante no processo da democratização do carnaval de rua em Goiânia

Paulino Henjengo - 11 de abril de 2025

Bloco do Mancha em celebração (Foto: Reprodução/Instagram)

Esta tramitando na Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que visa reconhecer o Bloco do Mancha, tradicional nos carnavais de Goiânia, como patrimônio cultural e imaterial do Estado.

A proposta, apresentada pelo deputado estadual Virmondes Cruvinel (UB), busca valorizar a cultura popular e garantir que o bloco possa receber apoio do Poder Executivo estadual. O objetivo é manter viva a tradição das manifestações artísticas e sociais que representa.

Caso seja aprovada, a medida permitirá que o Governo de Goiás desenvolva parcerias público privadas. A intenção será promover o crescimento e fortalecimento do bloco nos próximos anos.

O plano de ação também destaca que o Mancha exerce um papel de extrema relevância no processo de democratização do carnaval de rua na capital. Isto porque eles proporcionam cada vez mais um espaço gratuito de celebração para diversos de foliões.

Além disso, a quantidade de participantes aumentou de maneira considerável, tendo saltado de 10 mil em 2018 para 30 mil em 2023.

Outro aspecto relevante é a contribuição do bloco para o turismo e a economia local, promovendo um modelo de carnaval sustentável.

Entre as ações adotadas estão o uso de copos reutilizáveis, a coleta seletiva e o trabalho do chamado “Pelotão do Lixo”. A ação é realizada por voluntários que encaminham os resíduos recicláveis para as cooperativas.

O projeto também destacou o caráter inclusivo do Bloco do Mancha. Isso porque o evento conta com intérpretes de Libras, áreas reservadas para pessoas com deficiência e uma programação diversificada que abre espaço para mulheres, negros e artistas LGBTQIAP+.

