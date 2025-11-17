Motorista morre em Itumbiara após sofrer grave acidente e ficar presa às ferragens

Socorristas foram acionados, mas vítima não resistiu e teve morte decretada no local

Augusto Araújo - 17 de novembro de 2025

Bombeiros foram acionados para remover corpo da vítima, que ficou preso nas ferragens. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma motorista na noite deste domingo (16) em Itumbiara, no Sul de Goiás.

A ocorrência ocorreu por volta das 21h50, na Rua João Ribeiro Filho, no Setor Santos Dumont.

Informações iniciais apontam que a condutora do Chevrolet Onix perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore, ficando presa às ferragens.

Ao chegar ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a motorista — uma mulher de 41 anos — já estava sem vida dentro do veículo.

Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para isolar a área e dar continuidade aos procedimentos.

A Polícia Científica também compareceu ao local com peritos para realizar a análise pericial e providenciar a remoção do corpo.

A ocorrência foi formalmente repassada à Polícia Civil, que solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) para os trâmites legais. As causas do acidente ainda serão investigadas.

