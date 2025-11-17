Posso guardar arroz pronto na geladeira sem estragar? Veja como transformar em arroz de forno cremoso

Aprenda a guardar arroz na geladeira e transforme sobras em receitas práticas e saborosas para toda a família

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ YouTube)

O arroz é um dos alimentos mais consumidos no dia a dia e, por isso mesmo, sobra com frequência.

Mas surge a dúvida: dá para guardar o arroz já cozido na geladeira sem perder o sabor ou colocar a saúde em risco? A resposta é sim, desde que seja armazenado corretamente.

E mais: o arroz que sobra pode se transformar em uma receita prática e cremosa, perfeita para o almoço em família.

Como conservar o arroz pronto sem riscos

O segredo está na forma de guardar. Assim que esfriar, o arroz deve ser colocado em um pote limpo, bem tampado e armazenado na geladeira por até três dias.

Deixar o alimento em temperatura ambiente por muito tempo facilita a proliferação de bactérias e aumenta o risco de contaminação. Outra dica importante é nunca misturar o arroz fresco com o que já estava guardado.

Ingredientes para o arroz de forno cremoso

3 xícaras de arroz cozido

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de leite

1 xícara de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de presunto picado (opcional)

1 tomate picado sem sementes

1 cenoura ralada

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão para gratinar

Modo de preparo passo a passo

Preaqueça o forno a 200 °C.

Em uma tigela, misture o arroz cozido com o creme de leite e o leite.

Acrescente o queijo muçarela, o presunto, o tomate e a cenoura.

Tempere com sal e pimenta e misture bem até ficar cremoso.

Transfira para um refratário untado e cubra com o parmesão.

Leve ao forno por cerca de 20 minutos ou até gratinar.

Dicas finais para deixar o arroz ainda mais cremoso

O segredo para não desperdiçar arroz é reaproveitá-lo de forma criativa.

Usar creme de leite deixa o prato macio e úmido, mas quem gosta pode acrescentar requeijão ou catupiry para intensificar a cremosidade.

Outra ideia é adicionar legumes como ervilha e milho, que trazem frescor e cor. Para um sabor marcante, finalize com orégano ou manjericão fresco antes de levar ao forno.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!