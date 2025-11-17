Temporal provoca forte correnteza e deixa moradores ilhados em Anápolis
Até mesmo caçamba de entulho foi arrastada pela força da água
Imagens impressionantes mostram uma intensa correnteza que se formou na Avenida Alvorada, em trecho que passa pelo bairro Chácaras Americanas, em Anápolis, no início da tarde desta segunda-feira (17).
Em vídeo recebido pelo Portal 6, é possível ver que até mesmo uma caçamba de entulho foi arrastada pela força da água.
À reportagem, uma leitora explicou que o temporal durou cerca de 10 minutos, mas já foi o suficiente para deixar os moradores ilhados. “Ninguém entra nem sai”, destacou.
