Temporal provoca forte correnteza e deixa moradores ilhados em Anápolis

Até mesmo caçamba de entulho foi arrastada pela força da água

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Imagens mostram forte correnteza que se formou após temporal em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens impressionantes mostram uma intensa correnteza que se formou na Avenida Alvorada, em trecho que passa pelo bairro Chácaras Americanas, em Anápolis, no início da tarde desta segunda-feira (17).

Em vídeo recebido pelo Portal 6, é possível ver que até mesmo uma caçamba de entulho foi arrastada pela força da água.

À reportagem, uma leitora explicou que o temporal durou cerca de 10 minutos, mas já foi o suficiente para deixar os moradores ilhados. “Ninguém entra nem sai”, destacou.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

