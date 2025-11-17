Temporal provoca forte correnteza e deixa moradores ilhados em Anápolis

Até mesmo caçamba de entulho foi arrastada pela força da água

Augusto Araújo - 17 de novembro de 2025

Imagens mostram forte correnteza que se formou após temporal em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens impressionantes mostram uma intensa correnteza que se formou na Avenida Alvorada, em trecho que passa pelo bairro Chácaras Americanas, em Anápolis, no início da tarde desta segunda-feira (17).

Em vídeo recebido pelo Portal 6, é possível ver que até mesmo uma caçamba de entulho foi arrastada pela força da água.

À reportagem, uma leitora explicou que o temporal durou cerca de 10 minutos, mas já foi o suficiente para deixar os moradores ilhados. “Ninguém entra nem sai”, destacou.

TEM VÍDEO ⛈️ Temporal provoca forte correnteza e deixa moradores ilhados em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/YRbFOgyjdB — Portal 6 (@portal6noticias) November 17, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!