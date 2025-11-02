Forte temporal deixou sinais de destruição em Itumbiara; veja as imagens
Diversos comércios foram danificados, com telhados sendo arrancados e arremessados no meio das ruas
Um forte temporal com ventos intensos atingiu Itumbiara na tarde deste domingo (02), deixando um rastro de destruição pela cidade.
Diversos comércios foram danificados, com telhados sendo arrancados e arremessados no meio das ruas. Apesar dos estragos materiais significativos, o 6º Batalhão Bombeiro Militar informou que não houve registro de vítimas.
A Avenida Doutor Celso Maeda, uma das principais da cidade, foi a mais afetada pela força da ventania. No local, um supermercado ficou bastante danificado, uma oficina foi destelhada e teve o muro derrubado sobre veículos.
Outro ponto crítico foi uma empresa de sucatas, que também sofreu grandes avarias.
A força do vento foi tão intensa que estruturas metálicas e outros materiais foram espalhados pelas vias públicas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a duas ocorrências de fios de alta tensão que se romperam e caíram em via pública, uma na Avenida Doutor Celso Maeda e outra na Rua Pedro Alves Cabral, no bairro Afonso Pena.
A equipe da Equatorial Energia foi chamada para realizar o isolamento elétrico das áreas afetadas.
Mais temporais são esperados em Itumbiara, com trégua apenas na quinta-feira (06).