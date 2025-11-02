Forte temporal deixou sinais de destruição em Itumbiara; veja as imagens

Diversos comércios foram danificados, com telhados sendo arrancados e arremessados no meio das ruas

Danilo Boaventura - 02 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um forte temporal com ventos intensos atingiu Itumbiara na tarde deste domingo (02), deixando um rastro de destruição pela cidade.

Diversos comércios foram danificados, com telhados sendo arrancados e arremessados no meio das ruas. Apesar dos estragos materiais significativos, o 6º Batalhão Bombeiro Militar informou que não houve registro de vítimas.

A Avenida Doutor Celso Maeda, uma das principais da cidade, foi a mais afetada pela força da ventania. No local, um supermercado ficou bastante danificado, uma oficina foi destelhada e teve o muro derrubado sobre veículos.

Outro ponto crítico foi uma empresa de sucatas, que também sofreu grandes avarias.

A força do vento foi tão intensa que estruturas metálicas e outros materiais foram espalhados pelas vias públicas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a duas ocorrências de fios de alta tensão que se romperam e caíram em via pública, uma na Avenida Doutor Celso Maeda e outra na Rua Pedro Alves Cabral, no bairro Afonso Pena.

A equipe da Equatorial Energia foi chamada para realizar o isolamento elétrico das áreas afetadas.

Mais temporais são esperados em Itumbiara, com trégua apenas na quinta-feira (06).