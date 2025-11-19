Moradores de Goiás podem se inscrever no concurso do IBGE com mais de 9,5 mil vagas

Requisito principal é possuir o ensino médio completo. Salários podem chegar a R$ 3.379, além de auxílios

Paulo Roberto Belém - 19 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Começaram nesta quarta-feira (19), as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), visando a contratação de profissionais para atuarem no órgão em todo o país, inclusive em Goiás.

Ao todo, são 9.590 vagas e o requisito principal é possuir o ensino médio de escolaridade para duas funções específicas.

São elas: Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com 8.480 oportunidades e para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), que tem 1.110 chances de acesso.

A primeira tem remuneração de R$ 2.676,24 e a segunda de R$ 3.379. Além do salário, as vagas também oferecem Auxílio Alimentação (no valor de R$ 1.175); Auxílio Transporte; Auxílio Pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de dezembro, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), clicando aqui. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, caso o interessado não peçam e tenham acesso a uma eventual isenção.

Integra o processo seletivo a realização de prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026. Segundo o IBGE, a etapa será presencial em todos os municípios em que há oferta de vagas.

A aplicação será realizada pela FGV em dois turnos, possibilitando a participação dos candidatos nas provas das duas funções. Pela manhã, será aplicada a prova para a função de APM e, à tarde, para a de SCQ.

A distribuição de todas as vagas por estado e cidade, bem como as demais informações sobre o processo seletivo, estão disponíveis em dois editais.

O primeiro, edital 04/2025 para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), pode ser acessado clicando aqui.

O segundo, edital 05/2025 para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), deve ser consultado aqui clicando.

