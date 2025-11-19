Novo eletrodoméstico chega para substituir a airfryer e promete ser o novo queridinho dos brasileiros

Não é só uma fritadeira: é um canivete suíço da culinária, só que elétrico

Magno Oliver - 19 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

A marca Lidl acaba de lançar na Europa uma novidade que pode conquistar o coração (e a bancada) dos brasileiros: a fritadeira de ar quente Silvercrest 9 em 1, um aparelho multifuncional que promete ir muito além do que conhecemos hoje como a famosa airfryer.

Com design moderno, alta potência e capacidade generosa, ele reúne nove métodos de preparo em um só equipamento, o que pode representar uma verdadeira transformação na forma de cozinhar em casa.

Com 1800 W de potência e 12 litros de capacidade interna, o modelo é capaz de fritar, assar, grelhar (inclusive em rotação), gratinar, tostar, reaquecer, cozinhar a vapor e desidratar. Segundo a Lidl, tudo isso sem necessidade de adicionar gordura, graças à tecnologia de distribuição uniforme do calor.

A temperatura varia de 40 °C a 200 °C, e o temporizador pode ser ajustado entre 1 minuto e 60 minutos, ou até 24 horas no modo desidratar.

Outro destaque é a tela sensível ao toque, com 10 programas automáticos pré-definidos, que tornam o uso mais prático para diferentes receitas. A grande janela panorâmica XL permite acompanhar o cozimento sem abrir o aparelho, preservando temperatura e eficiência.

Além das várias funções, a Silvercrest 9-em-1 vem com uma série de acessórios robustos: três grelhas para assar e desidratar, uma bandeja contínua, espeto rotisserie para frango, cesta giratória, kit de kebab com até 8 espetos e alça de extração, tudo compatível com a máquina lava-louças. A marca ainda inclui um livreto com 20 receitas exclusivas para inspirar o uso do equipamento.

Embora o modelo ainda não seja vendido no Brasil pela Lidl, já que a rede não opera com grande presença nacional, o movimento indica uma tendência forte para eletrodomésticos mais versáteis e “tudo-em-um”, especialmente para quem busca otimizar espaço na cozinha.

Por sua capacidade generosa e variedade de funções, muitos analistas apontam que ele pode, sim, se tornar o substituto ideal da tradicional airfryer, atendendo tanto famílias quanto cozinheiros mais exigentes.

Confira mais detalhes:

