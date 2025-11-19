Paraíso brasileiro esconde praias surreais no coração da Amazônia, com vilas charmosas e um clima perfeito o ano inteiro

Um destino que parece mar, mas é água doce, surge no meio da floresta e conquista cada vez mais turistas

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quem vê pela primeira vez não acredita que aquilo é Amazônia. A água é tão clara, tão calma e tão azulada que parece litoral.

A areia é branca como de praia do Nordeste. E a paisagem, cercada por mata verde, entrega um cenário que nenhuma foto consegue explicar completamente.

É assim em Alter do Chão, no Pará, um dos lugares mais surpreendentes do Brasil e que muita gente ainda só descobre por acaso.

A vila ribeirinha virou sinônimo de liberdade, descanso e natureza intocada. E tudo isso sem carros circulando pelas ruas de areia.

O Caribe amazônico

Alter do Chão fica em Santarém e, durante boa parte do ano, recebe uma transformação impressionante. Quando o Rio Tapajós baixa entre agosto e janeiro, surgem praias enormes de água doce, bancos de areia e ilhas temporárias que parecem paisagens de fora do país.

A mais famosa delas é a Ilha do Amor, cartão-postal da região e parada obrigatória para quem visita.

O clima está quase sempre quente. A temperatura média fica entre 26ºC e 32ºC, o que deixa o lugar perfeito para quem busca calor e água cristalina.

Vila charmosa e estilo de vida simples

A vila tem cerca de 7 mil habitantes e mantém um ritmo de vida tranquilo.

As ruas são de areia, muita gente se locomove de bicicleta ou a pé, e o comércio local funciona de forma acolhedora. Não há barulho de trânsito, nem correria o que se destaca é a sensação de liberdade.

O acesso é fácil: são 37 km de Santarém pela PA-457, em um trajeto curto, que deixa o visitante no centro da vila.

Praias que aparecem e desaparecem

As paisagens mudam conforme o rio sobe e desce. Em alguns períodos, é possível caminhar até a Ilha do Amor com água na altura dos joelhos.

Em outros, só é possível chegar de canoa. Essa transformação natural é um dos motivos que faz Alter do Chão ser tão única.

Além da Ilha do Amor, surgem praias como Pindobal, Cajueiro, Ponta de Pedras, Arariá e Ponta Grande, todas com água transparente e areia fina.

Algumas só são acessíveis de barco, o que deixa tudo ainda mais especial.

Um dos rios mais bonitos do Brasil

O Rio Tapajós é tão claro que, em vários trechos, dá para ver o fundo. A cor varia entre verde e azul, dependendo da luz, e cria um cenário surreal.

É água doce com cara de mar — sem ondas, sem sal e com temperatura perfeita para passar o dia inteiro dentro da água.

Alter do Chão tem forte influência indígena Borari. A cultura local aparece nos artesanatos, nas danças, nos ritmos e também na tradicional Festa do Çairé, que reúne rituais, cortejos e o famoso duelo dos botos.

A poucos quilômetros dali está a Floresta Nacional do Tapajós, com mais de 527 mil hectares.

Lá, turistas fazem trilhas, conhecem comunidades ribeirinhas e vivem experiências de turismo comunitário em meio à floresta. É uma das áreas mais bem preservadas da Amazônia acessíveis ao público.

Um destino que conquista

Não foi por acaso que Alter do Chão já apareceu em rankings nacionais e internacionais como um dos lugares mais bonitos do Brasil.

O destino entrega tudo ao mesmo tempo: natureza, calma, água cristalina, praias sazonais, cultura rica e aquele clima perfeito que só a Amazônia consegue oferecer.

