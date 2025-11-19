Servidora do TJGO agride entregador após ele pedir que pegasse o lanche na portaria, em Goiânia

Cena aconteceu em frente ao prédio do tribunal e foi registrada em vídeo

Natália Sezil - 19 de novembro de 2025

Vídeo mostra quando servidora do TJGO agride entregador. (Foto: Reprodução/X)

Uma servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) foi flagrada agredindo um entregador na tarde desta quarta-feira (19), em Goiânia.

Um vídeo registrou o momento em que ela aparece dando tapas no jovem. Segundo o vereador Fabrício Rosa (PT), a mulher havia pedido o lanche, mas sem indicar o número da sala.

Diante disso, o entregador solicitou que ela descesse para buscar o item, dizendo que aguardava na portaria do prédio onde o tribunal está sediado.

Ao descer, no entanto, a servidora teria começado a estapeá-lo. Nos registros, é possível ouvir ela dizendo: “tira a mão de mim. Da próxima vez você presta atenção com quem está falando”.

De acordo com o advogado do motoboy, ele registrou um boletim de ocorrência por agressão – o que deve levar a Polícia Civil (PC) a apurar a situação mais a fundo.

Segundo o TJGO, a servidora já foi identificada e as providências administrativas foram iniciadas.

