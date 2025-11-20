Idoso procura a polícia em Aparecida de Goiânia após descobrir que filha e genro lhe criaram dívida de R$ 100 mil

No depoimento, suspeitos confessaram terem aproveitado a relação de confiança e o fato de morarem com a vítima para aplicarem o golpe

Davi Galvão - 20 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Uma jovem, de 28 anos, residente em Aparecida de Goiânia, está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás por ter usado o celular e a conta bancária do próprio pai, um idoso de 77 anos, causando um prejuízo de R$ 100 mil. O companheiro dela, genro da vítima, também é apontado como comparsa.

Segundo as autoridades, que cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (19), o casal é investigado por apropriação e desvio de bens e rendimentos de pessoa idosa.

No depoimento, a filha e o genro confessaram ter aproveitado a relação de confiança e o fato de morarem com a vítima para habilitarem a conta salário dele no celular da investigada.

A partir disso, realizaram seis empréstimos e estouraram o cartão de crédito digital vinculado à aposentadoria do pai, gerando um prejuízo superior a R$ 84 mil.

Além disso, abriram uma conta digital em outra instituição financeira e contrataram novos empréstimos que somam R$ 16 mil.

A própria vítima procurou a PC, relatando que a filha havia feito uma sequência de empréstimos e compras com cartão de crédito em seu nome, sem qualquer autorização.

O idoso só descobriu o esquema ao procurar sua instituição financeira e ser informado de que a conta havia sido cancelada por portabilidade, mudança que ele desconhecia e que o deixou sem saber qual banco estava recebendo seu benefício previdenciário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!