Lanchonete de Anápolis é condenada a pagar indenização para garçom que era chamado por “apelidos”

Decisão reformou sentença anterior, inicialmente negada por falta de prova clara sobre quem seria o empregador

Davi Galvão Davi Galvão -
Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Um garçom garantiu na Justiça o direito a indenização por danos morais após ter sido vítima de racismo recreativo no trabalho.

A decisão é da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), que reformou a sentença da 2ª Vara do Trabalho de Anápolis.

Contratado aos 17 anos, o garçom afirmou que o próprio chefe o chamava ironicamente de “loirinho”, dizia que a mãe “não teve dó de tinta” e ordenava que ele “não fizesse serviço de preto”, sempre diante de outras pessoas.

Na primeira instância, o vínculo havia sido negado por falta de prova clara sobre quem seria o empregador. Inconformado, o trabalhador recorreu ao TRT-GO, afirmando que sempre prestou serviços diretamente à lanchonete e que a empresa não comprovou o contrato de locação citado na defesa. As testemunhas confirmaram integralmente as ofensas racistas.

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Elvecio Moura, destacou que a empresa não compareceu à audiência de instrução, o que resultou em confissão ficta — a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo empregado. Esse ponto, aliado à prova oral, levou à conclusão oposta à da primeira instância.

Para o desembargador, as ofensas ultrapassam qualquer informalidade e violam a dignidade do trabalhador, especialmente por se tratar de um jovem em início de carreira.

“É responsabilidade do empregador zelar para que o ambiente laboral seja seguro, saudável e não ofensivo”, afirmou.

O desembargador também destacou que a omissão em coibir o chamado racismo recreativo reforça práticas históricas de discriminação e afronta princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana.

Com o vínculo reconhecido, a lanchonete foi condenada ao pagamento de verbas rescisórias, diferenças de gorjetas, horas extras, adicional noturno, intervalos, domingos e feriados, além de anotar a CTPS e liberar as guias do seguro-desemprego.

A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3 mil, considerando a gravidade da conduta.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

