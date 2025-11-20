Nem Goiânia, nem Anápolis: IBGE revela qual é a cidade com maior média salarial em Goiás

Três municípios do interior se destacam entre maiores remunerações do Brasil

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédula de dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nem Goiânia nem Anápolis. Na realidade, outros três municípios goianos se destacam com as maiores médias salariais do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as cidades do estado, Urutaí desponta na primeira colocação, com uma renda média de R$ 5.753,88 — ocupando a 10ª posição no ranking nacional.

Logo em seguida aparecem os municípios de Alto Horizonte, com R$ 5.676,88 (11ª posição nacional), e Ouvidor, com R$ 5.587,22 (14ª colocação).

Em contrapartida, o menor salário do estado foi registrado em Campos Verdes, com R$ 1.628,94.

Por fim, a capital Goiânia aparece com remuneração média de R$ 2.806,95, sendo a 17ª entre as capitais de todo o país.

Entre as cidades com mais de 50 mil habitantes de Goiás, porém, ela é a primeira do ranking, seguida de Cristalina (R$ 2.778) e Senador Canedo na 3ª posição (R$ 2.495,51);

