Nem Goiânia, nem Anápolis: IBGE revela qual é a cidade com maior média salarial em Goiás
Três municípios do interior se destacam entre maiores remunerações do Brasil
Nem Goiânia nem Anápolis. Na realidade, outros três municípios goianos se destacam com as maiores médias salariais do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entre as cidades do estado, Urutaí desponta na primeira colocação, com uma renda média de R$ 5.753,88 — ocupando a 10ª posição no ranking nacional.
Logo em seguida aparecem os municípios de Alto Horizonte, com R$ 5.676,88 (11ª posição nacional), e Ouvidor, com R$ 5.587,22 (14ª colocação).
Em contrapartida, o menor salário do estado foi registrado em Campos Verdes, com R$ 1.628,94.
Por fim, a capital Goiânia aparece com remuneração média de R$ 2.806,95, sendo a 17ª entre as capitais de todo o país.
Entre as cidades com mais de 50 mil habitantes de Goiás, porém, ela é a primeira do ranking, seguida de Cristalina (R$ 2.778) e Senador Canedo na 3ª posição (R$ 2.495,51);
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!