Vigilante é preso suspeito de abusar de crianças de 5 a 10 anos em Goiânia

Policiais apreenderam brinquedos, guloseimas e outros itens que, segundo as equipes, eram utilizados para aproximá-lo das vítimas

Davi Galvão - 20 de novembro de 2025

Central Geral De Flagrantes de Goiânia (Foto: Reprodução)

Um vigilante, de 36 anos, foi preso suspeito de cometer violência sexual contra crianças na região do Parque Eldorado Oeste, em Goiânia.

A prisão foi feita por equipes do 13º BPM e do 42º BPM, na terça-feira (18).

Segundo a corporação, cinco crianças, entre 05 e 10 anos, já foram identificadas como vítimas e passaram por exames, sendo acompanhadas por profissionais especializados.

Durante as buscas na casa do investigado, os policiais apreenderam brinquedos, guloseimas e outros itens que, segundo as equipes, eram utilizados para aproximá-lo dos menores.

Também foram recolhidos objetos de cunho sexual, além do celular e computadores do suspeito. O conteúdo será analisado para apurar se havia registro ou eventual circulação de imagens.

O homem trabalhava como vigilante em uma empresa privada de segurança e também exercia função noturna em uma faculdade de medicina.

Ele foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes e posto à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!