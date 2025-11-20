Vigilante é preso suspeito de abusar de crianças de 5 a 10 anos em Goiânia

Policiais apreenderam brinquedos, guloseimas e outros itens que, segundo as equipes, eram utilizados para aproximá-lo das vítimas

Davi Galvão Davi Galvão -
Central Geral De Flagrantes de Goiânia (Foto: Reprodução) família vigilante
Central Geral De Flagrantes de Goiânia (Foto: Reprodução)

Um vigilante, de 36 anos, foi preso suspeito de cometer violência sexual contra crianças na região do Parque Eldorado Oeste, em Goiânia.

A prisão foi feita por equipes do 13º BPM e do 42º BPM, na terça-feira (18).

Segundo a corporação, cinco crianças, entre 05 e 10 anos, já foram identificadas como vítimas e passaram por exames, sendo acompanhadas por profissionais especializados.

Leia também

Durante as buscas na casa do investigado, os policiais apreenderam brinquedos, guloseimas e outros itens que, segundo as equipes, eram utilizados para aproximá-lo dos menores.

Também foram recolhidos objetos de cunho sexual, além do celular e computadores do suspeito. O conteúdo será analisado para apurar se havia registro ou eventual circulação de imagens.

O homem trabalhava como vigilante em uma empresa privada de segurança e também exercia função noturna em uma faculdade de medicina.

Ele foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes e posto à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias