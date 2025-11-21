Dono da Pão Guarany morre após complicações de transplante de fígado em Anápolis

Ele deixa uma esposa e quatro filhas

Gabriella Pinheiro - 21 de novembro de 2025

Empresário Luiz Isaac, dono da tradicional empresa Pão Guarany, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Faleceu na última quinta-feira (20) o empresário Luiz Isaac, dono da tradicional empresa Pão Guarany, em Anápolis, em decorrência de complicações graves após um transplante de fígado realizado há 20 dias. A informação foi confirmada pela esposa dele, Kenatia Oliveira.

Durante o período em que esteve internado, a companheira dele relatou que o quadro do marido era delicado.

Segundo ela, ele apresentou uma infecção fúngica ativa, além de uma infecção bacteriana, que exigiu hemodiálise contínua.

Ele também enfrentou fraqueza muscular e precisou usar ventilação mecânica por traqueostomia. Apesar dos cuidados, exames indicaram que algumas áreas do fígado transplantado não estavam recebendo irrigação adequada.

Descrito como um marido exemplar, Luiz era considerado um pai dedicado e amoroso, admirado tanto pela família quanto por amigos e colaboradores.

Ele deixou a esposa e quatro filhas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!