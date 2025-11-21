Em operação, Procon flagra posto de combustível dando prejuízo a motoristas em Anápolis
Órgão reforçou que mantém tolerância zero a práticas abusivas e que irregularidades podem ser denunciadas pela população
Uma ação conjunta do Procon Municipal e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) identificou novas irregularidades em postos de combustíveis durante a Operação Bomba Baixa, realizada nesta quinta-feira (20) em Anápolis.
Logo nas primeiras vistorias, os fiscais encontraram um posto entregando menos combustível do que o pago pelos motoristas.
O caso ocorreu no Posto Tabocão Tiradentes, na região da Vila Jaiara, onde 24 bicos foram avaliados e cinco apresentaram irregularidades.
Em alguns deles, a diferença chegava a 253 mililitros a cada 20 litros abastecidos. A equipe também encontrou problemas elétricos, como fiação exposta, que representa risco para consumidores e trabalhadores. O Posto Tabocão Tiradentes ainda não se pronunciou.
Outros estabelecimentos vistoriados ficam na Avenida Universitária e no distrito de Interlândia.
O Procon Municipal reforçou que mantém tolerância zero a práticas abusivas e que qualquer irregularidade identificada resulta na abertura imediata de processo administrativo.
A população pode fazer denúncias, reclamações ou tirar dúvidas relacionadas ao direito do consumidor pelo número (62) 98551-8185.
