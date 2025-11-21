Em operação, Procon flagra posto de combustível dando prejuízo a motoristas em Anápolis

Órgão reforçou que mantém tolerância zero a práticas abusivas e que irregularidades podem ser denunciadas pela população

Davi Galvão Davi Galvão -
Dos quatro postos fiscalizados, apenas um estava em conformidade com a legislação. (Foto: Divulgação/Procon)
Uma ação conjunta do Procon Municipal e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) identificou novas irregularidades em postos de combustíveis durante a Operação Bomba Baixa, realizada nesta quinta-feira (20) em Anápolis.

Logo nas primeiras vistorias, os fiscais encontraram um posto entregando menos combustível do que o pago pelos motoristas.

O caso ocorreu no Posto Tabocão Tiradentes, na região da Vila Jaiara, onde 24 bicos foram avaliados e cinco apresentaram irregularidades.

Em alguns deles, a diferença chegava a 253 mililitros a cada 20 litros abastecidos. A equipe também encontrou problemas elétricos, como fiação exposta, que representa risco para consumidores e trabalhadores. O Posto Tabocão Tiradentes ainda não se pronunciou.

Outros estabelecimentos vistoriados ficam na Avenida Universitária e no distrito de Interlândia.

O Procon Municipal reforçou que mantém tolerância zero a práticas abusivas e que qualquer irregularidade identificada resulta na abertura imediata de processo administrativo.

A população pode fazer denúncias, reclamações ou tirar dúvidas relacionadas ao direito do consumidor pelo número (62) 98551-8185.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

