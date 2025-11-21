Ex-marido que decepou mão de jovem em Anápolis irá a Júri Popular

Railma Lisboa confirmou a informação pelas redes sociais, contando que os recursos da defesa do suspeito não foram aceitos pelos desembargadores

Natália Sezil - 21 de novembro de 2025

Railma Lisboa confirmou que o ex-marido irá a Júri Popular. (Foto: Reprodução)

O caso de Railma Lisboa, jovem de 27 anos que teve a mão decepada pelo ex-marido em Anápolis, está prestes a ganhar um novo desdobramento. O suspeito irá a Júri Popular.

A informação foi confirmada por ela por meio das redes sociais. Em vídeo, Railma contou que o recurso em sentido estrito, que havia sido apresentado pela defesa do homem, já foi julgado em Goiânia.

Os desembargadores não acolheram o pedido e decidiram por manter integralmente a sentença de pronúncia.

Com mais esse passo dado no processo, a jovem expôs que estava se sentindo insegura, mas que confia que o suspeito será condenado.

“Ele não vai se safar dessa. Ele vai pagar pelo que fez, vai sim ao Tribunal do Júri”, afirmou.

Revelando que sente medo constante por ela e pelos filhos, Railma compartilhou: “sabemos que temos um longo percurso a percorrer. A Justiça é lenta, a gente tem que ter paciência e tem que ter fé em Deus”.

Relembre

O caso aconteceu em outubro de 2024. A estudante estava na garupa de uma motocicleta, indo para a faculdade, quando foi atacada pelo ex-marido.

Ferida por facão, ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na época, Railma havia denunciado o suspeito por abuso psicológico e físico. Ela pensava em mudar de cidade e até conseguiu uma medida protetiva contra ele, um dia antes do crime.

Em agosto de 2025, a jovem compartilhou o momento em que testou novas próteses para a mão. Emocionada pela movimentos retomados, ela iniciou uma campanha para conseguir adquirir o equipamento, que custa R$ 416 mil.

Interessados em ajudar podem fazer doações pelo site Vakinha. Até a publicação desta matéria, a campanha já havia arrecadado R$ 18.234,60.

