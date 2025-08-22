Jovem de Anápolis que teve a mão decepada pelo ex se emociona ao testar novas próteses

Railma Lisboa compartilhou que irá voltar com a campanha para adquirir o item, que pode melhorar a qualidade de vida dela

Natália Sezil - 22 de agosto de 2025

Railma Lisboa relatou que retornará a campanha para conseguir uma prótese. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Internautas e moradores de Anápolis se emocionaram diante de um registro compartilhado nesta sexta-feira (22) por Railma Lisboa da Silva, jovem que teve a mão decepada pelo ex-companheiro em outubro de 2024.

Pelas redes sociais, a anapolina mostrou o momento em que visita uma clínica de próteses em Goiânia, onde testa alguns modelos.

Ela relatou que irá voltar com a campanha para custear a prótese. Também explicou que retornou à fisioterapia e passou por uma avaliação na clínica.

A anapolina descreveu a experiência como “algo de outro mundo”. “Fiquei muito contente, é simplesmente muito significativo”, disse.

O primeiro dos modelos é articulado, e tudo é controlado por eletrodos conectados ao braço de Railma. Ela faz diversos movimentos enquanto o médico que a acompanha explica cada um.

A jovem sorri assim que fecha os dedos da prótese pela primeira vez. O gesto não passa despercebido pelos seguidores, que logo comentaram: “o brilho nos olhos dela é surreal”.

A expressão se mantém por todo o vídeo. Railma abre e fecha os dedos repetidas vezes, enquanto o profissional a orienta, revelando que há 14 padrões que ela pode usar. Questionada se quer continuar “mais um pouquinho”, a anapolina logo concorda.

Na sequência, ela testa um segundo modelo. Esse é menos “robótico” que o anterior, coberto pelo que simula pele, mas os comandos são os mesmos.

Relembre

A jovem estava na garupa de uma motocicleta, indo para a faculdade, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que passou pelo local e a atacou com um facão.

Ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na época, Railma havia denunciado o suspeito por abuso psicológico e físico. Ela pensava em mudar de cidade e até conseguiu uma medida protetiva contra ele, um dia antes do crime.

Ela relatou ao Portal 6, seis meses depois, que precisou reinventar o modo de viver e voltou ao curso de graduação, mas que os medos continuavam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Railma Lisboa (@railma_lisboa_)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!