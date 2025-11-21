Goiás pode ter chuvas de até 25 mm durante o fim de semana; confira previsão do tempo

Informações do Cihmego apontam o cenário para todas as regiões goianas

Paulo Roberto Belém - 21 de novembro de 2025

Nuvens carregadas. (Foto: Paulo Roberto Belém / Portal 6)

Um cenário mais que sugestivo para a ocorrência de chuvas está programado para acontecer neste sábado (22), em Goiás, com a presença de forte calor e umidade em todas as regiões do estado.

Por isso, a combinação destes dois fatores poderá favorecer a formação áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuvas em áreas isoladas, com rajadas de vento e raios, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

Na média, a previsão de pancadas inicia em 8 mm e vai até os 25 mm, com os índices máximos pluviométricos alcançando o Leste Goiano.

O Norte também se destaca com previsão de 20 mm. No Centro, perímetro mais adensado, deve chover 15 mm.

Em relação às temperaturas, a média estadual é de 18 °C a 37 °C, sendo que a umidade do ar varia entre 30% e 80% em todo o estado.

Para Goiânia e as cidades que integram a Região Metropolitana, os termômetros marcarão entre 20 °C e 34 °C, podendo chover 5 mm.

Em Anápolis, calor mais ameno, com as temperaturas variando entre 19 °C e 29 °C. Também chove na cidade, mas menos que na capital, com 4 mm.

Rio Verde, por sua vez, tem cenário parecido com Goiânia. O termômetro vai ficar entre 19 °C e 32 °C com os mesmos 5 mm de chuva.

Assim, os alertas ficam quanto à exposição ao sol, mesmo em período mais úmido e sobre os cuidados com as eventuais rajadas de vento e raios.

