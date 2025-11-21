Motivado por ciúmes, ‘Bob’ é preso após ataque brutal que deixou mulher gravemente ferida em Caldas Novas
Suposto autor teria desferido diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima
Um jovem de 23 anos, apelidado de “Bob”, foi preso pela Polícia Civil (PC) na última quinta-feira (20), suspeito de tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica contra duas mulheres em Caldas Novas. Ele foi identificado como Edson Elias de Sousa.
A situação teria ocorrido no dia 09 de novembro deste ano, quando o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica e substâncias ilícitas junto com a companheira e uma amiga dela.
Em determinado momento, o homem teria ficado com ciúmes, acreditando que a outra mulher estaria tentando se relacionar com a companheira dele.
Revoltado, ele pegou um pedaço de madeira e a agrediu com golpes na cabeça, causando graves lesões na vítima.
A mulher, que vive em situação de rua, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a um hospital em Goiânia, onde permanece internada, entubada e em estado grave.
Durante a ação, a companheira do suspeito tentou contê-lo, mas também acabou sendo agredida, sofrendo uma lesão na testa.
Diante dos fatos, a PC representou pela prisão temporária do investigado — pedido que foi acolhido pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público.
Em depoimento, o homem afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que desferiu apenas socos na vítima e negando o uso do pedaço de madeira.
A divulgação da identidade e da imagem do investigado encontra respaldo na Lei nº 13.869/2019 e na Portaria nº 547/2021/DGPC, em razão do interesse público em identificar outros elementos e fontes de prova relacionadas ao crime investigado, bem como colher informações sobre o possível envolvimento dele em outros delitos.
