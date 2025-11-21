Motivado por ciúmes, ‘Bob’ é preso após ataque brutal que deixou mulher gravemente ferida em Caldas Novas

Suposto autor teria desferido diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima

Gabriella Pinheiro - 21 de novembro de 2025

Edson Elias de Sousa é investigado por tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica.(Foto: Divulgação/PCGO)

Um jovem de 23 anos, apelidado de “Bob”, foi preso pela Polícia Civil (PC) na última quinta-feira (20), suspeito de tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica contra duas mulheres em Caldas Novas. Ele foi identificado como Edson Elias de Sousa.

A situação teria ocorrido no dia 09 de novembro deste ano, quando o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica e substâncias ilícitas junto com a companheira e uma amiga dela.

Em determinado momento, o homem teria ficado com ciúmes, acreditando que a outra mulher estaria tentando se relacionar com a companheira dele.

Revoltado, ele pegou um pedaço de madeira e a agrediu com golpes na cabeça, causando graves lesões na vítima.

A mulher, que vive em situação de rua, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a um hospital em Goiânia, onde permanece internada, entubada e em estado grave.

Durante a ação, a companheira do suspeito tentou contê-lo, mas também acabou sendo agredida, sofrendo uma lesão na testa.

Diante dos fatos, a PC representou pela prisão temporária do investigado — pedido que foi acolhido pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público.

Em depoimento, o homem afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que desferiu apenas socos na vítima e negando o uso do pedaço de madeira.

A divulgação da identidade e da imagem do investigado encontra respaldo na Lei nº 13.869/2019 e na Portaria nº 547/2021/DGPC, em razão do interesse público em identificar outros elementos e fontes de prova relacionadas ao crime investigado, bem como colher informações sobre o possível envolvimento dele em outros delitos.

