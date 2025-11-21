Recorde de feriados em 2026 anima brasileiros; veja calendário

Maior número de feriados prolongados permitirá que os trabalhadores aproveitem ainda mais os momentos de descanso

Isabella Valverde - 21 de novembro de 2025

O ano de 2026 promete ser especialmente favorável para quem gosta de aproveitar feriados prolongados.

O calendário nacional reúne dez feriados oficiais em dias úteis, além de diversos pontos facultativos distribuídos entre janeiro e dezembro, criando um dos cenários mais atrativos da última década para quem planeja viagens e folgas prolongadas.

A disposição das datas chama atenção: muitos feriados caem em segundas, terças ou quintas-feiras, combinação que facilita “emendas” com finais de semana e amplia as possibilidades de descanso.

Segundo o levantamento, serão 12 oportunidades de esticar os dias de folga — número que não se repetia há pelo menos dez anos.

Com a proximidade do novo ano, o aumento nas buscas por destinos turísticos já reflete o entusiasmo dos brasileiros.

Calendário de feriados nacionais em 2026

Janeiro

01/01 (quinta-feira) – Confraternização Universal

Fevereiro

16/02 (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

17/02 (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

18/02 (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até meio-dia)

Abril

03/04 (sexta-feira) – Sexta-feira Santa

21/04 (terça-feira) – Tiradentes

Maio

01/05 (sexta-feira) – Dia do Trabalho

Junho

04/06 (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

07/09 (segunda-feira) – Independência do Brasil

Outubro

12/10 (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

Novembro

02/11 (segunda-feira) – Finados

15/11 (domingo) – Proclamação da República

20/11 (sexta-feira) – Dia Nacional da Consciência Negra / Dia de Zumbi

Dezembro

24/12 – Véspera de Natal (ponto facultativo)

31/12 – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

Com tantos dias favoráveis a viagens e descanso, 2026 deve movimentar tanto o turismo interno quanto o planejamento familiar. Para muitos brasileiros, será a chance perfeita de organizar aquela viagem aguardada ou simplesmente garantir alguns dias extras de pausa ao longo do ano.

