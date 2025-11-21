Recorde de feriados em 2026 anima brasileiros; veja calendário
Maior número de feriados prolongados permitirá que os trabalhadores aproveitem ainda mais os momentos de descanso
O ano de 2026 promete ser especialmente favorável para quem gosta de aproveitar feriados prolongados.
O calendário nacional reúne dez feriados oficiais em dias úteis, além de diversos pontos facultativos distribuídos entre janeiro e dezembro, criando um dos cenários mais atrativos da última década para quem planeja viagens e folgas prolongadas.
A disposição das datas chama atenção: muitos feriados caem em segundas, terças ou quintas-feiras, combinação que facilita “emendas” com finais de semana e amplia as possibilidades de descanso.
Segundo o levantamento, serão 12 oportunidades de esticar os dias de folga — número que não se repetia há pelo menos dez anos.
Com a proximidade do novo ano, o aumento nas buscas por destinos turísticos já reflete o entusiasmo dos brasileiros.
Calendário de feriados nacionais em 2026
Janeiro
01/01 (quinta-feira) – Confraternização Universal
Fevereiro
16/02 (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo)
17/02 (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)
18/02 (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até meio-dia)
Abril
03/04 (sexta-feira) – Sexta-feira Santa
21/04 (terça-feira) – Tiradentes
Maio
01/05 (sexta-feira) – Dia do Trabalho
Junho
04/06 (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
Setembro
07/09 (segunda-feira) – Independência do Brasil
Outubro
12/10 (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
Novembro
02/11 (segunda-feira) – Finados
15/11 (domingo) – Proclamação da República
20/11 (sexta-feira) – Dia Nacional da Consciência Negra / Dia de Zumbi
Dezembro
24/12 – Véspera de Natal (ponto facultativo)
31/12 – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)
Com tantos dias favoráveis a viagens e descanso, 2026 deve movimentar tanto o turismo interno quanto o planejamento familiar. Para muitos brasileiros, será a chance perfeita de organizar aquela viagem aguardada ou simplesmente garantir alguns dias extras de pausa ao longo do ano.
