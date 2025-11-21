Cidade com apenas 6 horas de São Paulo surpreende turistas com chance de ver a aurora austral, uma experiência que poucos destinos oferecem

Um pedaço do país guarda um fenômeno raríssimo que muita gente acredita existir apenas no exterior

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

Ushuaia surpreende visitantes com noites geladas e a chance rara de ver a aurora austral (Foto: Reprodução)

É comum pensar que para ver a aurora é preciso atravessar o mundo e enfrentar temperaturas extremas no Ártico. Quase todo mundo cresce com essa ideia: aurora só existe na Noruega, na Islândia ou no Canadá.

Mas o que muitos brasileiros ainda não sabem é que existe um destino bem mais perto, no extremo sul do continente, que oferece a chance real de observar a famosa aurora austral, um espetáculo que parece impossível para nós, mas que acontece ali diante de quem tem paciência e sorte.

Essa descoberta inesperada fez a cidade se tornar um pequeno tesouro entre viajantes que gostam de experiências raras e diferentes do comum.

O lugar é bonito por si só, já valeria a viagem sem nenhum fenômeno, mas a possibilidade de ver o céu colorido transformou o destino em algo muito maior do que turismo tradicional.

A cidade que guarda essa surpresa

Estamos falando de Ushuaia, na Patagônia Argentina, conhecida como a “cidade do fim do mundo”. O nome não é exagero: o lugar realmente parece o ponto final do mapa, com montanhas nevadas, vento gelado, noites longas e uma sensação de silêncio que impressiona qualquer visitante.

É justamente essa localização extrema, combinada com baixa poluição luminosa, que abre espaço para a aparição da aurora austral em períodos de forte atividade solar.

O acesso é mais simples do que parece

Apesar de parecer distante, chegar a Ushuaia não é nenhum desafio. A rota mais comum é via Buenos Aires, com voos que duram cerca de 3 a 4 horas até o extremo sul.

No total, contando a conexão, o tempo de viagem fica parecido com um voo para destinos do Nordeste brasileiro. Isso fez com que muitos turistas começassem a incluir o destino no radar sem pensar duas vezes.

Quando o céu resolve brilhar

Ao contrário do que acontece no hemisfério norte, a aurora austral é mais rara e depende de condições específicas. Mas quando o fenômeno acontece, o céu ganha tons verdes, rosados e avermelhados que surgem como cortinas suaves no horizonte.

É algo rápido, inesperado e extremamente marcante, tanto que quem vê diz que nunca esquece.

Mesmo sem aurora, a cidade entrega muito

A grande verdade é que Ushuaia já é um destino incrível sem depender de fenômenos. As montanhas, trilhas, geleiras, navegações e paisagens que parecem cenário de filme fazem a viagem valer cada minuto.

Caminhar pelas ruas, observar o Canal Beagle e sentir o ar frio que chega da Antártica já é uma experiência única.

Quando ir para ter mais chances

Os melhores meses para tentar observar a aurora vão de abril a agosto, quando as noites são mais longas e escuras. Ainda assim, o fenômeno não é garantido.

Mas, se ele não aparecer, o destino continua sendo um dos mais fascinantes do continente — e é isso que torna a viagem ainda mais especial.

