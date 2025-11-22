Homem que guardava mais de 100 munições em casa agride e ameaça esposa de morte, em Anápolis
Situação aconteceu na madrugada deste sábado (22), no Parque dos Pirineus, região Norte da cidade
Vizinhos de um imóvel residencial no Parque dos Pirineus, em Anápolis, precisaram acionar a Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (22), após ouvirem gritos de socorro de uma mulher de dentro da residência.
Ela estaria chorando e batendo insistentemente na porta do imóvel, com a corporação recebendo a informação de uma suposta discussão com uma pessoa e gritos de que “ele irá matá-la”.
Assim, os militares foram imediatamente ao local e, chegando lá, se depararam com a confusão encerrada.
A PM apurou que a jovem, de 29 anos, estava em casa quando o marido chegou bastante alterado, iniciando uma discussão pelo fato dela ter deixado as crianças com a mãe.
Em seguida, ele teria iniciado agressões com socos e chutes, alegando que iria matá-la, motivo que a fez gritar por socorro. O próprio marido teria entrado em contato com o padrasto da vítima, informando que a mataria caso não fossem até o local.
Assim, os familiares da esposa foram até o endereço. O irmão da jovem, que foi junto, logo entrou e viu o cunhado agredir a irmã. Ele tentou contê-lo, mas levou um soco no rosto.
Depois dessa cena, o homem teria derrubado o portão da residência, caindo sobre outra mulher, e depois fugiu em uma motocicleta.
Ainda aos militares, a jovem agredida informou que o marido possuía munições e uma arma de fogo sem registro na residência, e que ele comercializava munições.
Na casa, a PM localizou 100 munições de calibre 22, as quais foram apresentadas na delegacia. Sobre as agressões e as ameaças que sofreu, a família foi orientada a representar contra o homem na delegacia.
