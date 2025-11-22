Homem que guardava mais de 100 munições em casa agride e ameaça esposa de morte, em Anápolis

Situação aconteceu na madrugada deste sábado (22), no Parque dos Pirineus, região Norte da cidade

Da Redação - 22 de novembro de 2025

Episódio aconteceu no Parque dos Pirineus, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Vizinhos de um imóvel residencial no Parque dos Pirineus, em Anápolis, precisaram acionar a Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (22), após ouvirem gritos de socorro de uma mulher de dentro da residência.

Ela estaria chorando e batendo insistentemente na porta do imóvel, com a corporação recebendo a informação de uma suposta discussão com uma pessoa e gritos de que “ele irá matá-la”.

Assim, os militares foram imediatamente ao local e, chegando lá, se depararam com a confusão encerrada.

A PM apurou que a jovem, de 29 anos, estava em casa quando o marido chegou bastante alterado, iniciando uma discussão pelo fato dela ter deixado as crianças com a mãe.

Em seguida, ele teria iniciado agressões com socos e chutes, alegando que iria matá-la, motivo que a fez gritar por socorro. O próprio marido teria entrado em contato com o padrasto da vítima, informando que a mataria caso não fossem até o local.

Assim, os familiares da esposa foram até o endereço. O irmão da jovem, que foi junto, logo entrou e viu o cunhado agredir a irmã. Ele tentou contê-lo, mas levou um soco no rosto.

Depois dessa cena, o homem teria derrubado o portão da residência, caindo sobre outra mulher, e depois fugiu em uma motocicleta.

Ainda aos militares, a jovem agredida informou que o marido possuía munições e uma arma de fogo sem registro na residência, e que ele comercializava munições.

Na casa, a PM localizou 100 munições de calibre 22, as quais foram apresentadas na delegacia. Sobre as agressões e as ameaças que sofreu, a família foi orientada a representar contra o homem na delegacia.

