Nova van da Renault vira alternativa barata ao motorhome com cama, pia, armários e conquista quem sonha em viver na estrada

Modelo chega com cama, pia e fogão, oferece conforto de mini–casa e custa muito menos que um motorhome tradicional

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Nova Van motorhomes da Renalt (Foto: Reprodução)

Nos últimos anos, muita gente começou a olhar para a vida na estrada com um misto de curiosidade e desejo. A ideia de poder viajar sem pressa, montar a própria rotina longe dos grandes centros e trocar o aluguel por paisagens mudou o jeito como muita gente vê mobilidade.

E foi nesse cenário que a Renault surpreendeu ao lançar uma van pensada exatamente para esse público e com um detalhe que chamou ainda mais atenção: o preço é muito inferior ao de um motorhome convencional.

A aposta da montadora é a Trafic Escapade, uma versão adaptada diretamente de fábrica para viagens longas, camping e experiências do estilo van life.

O veículo chega com cama, pia, fogão e soluções inteligentes de organização, criando uma pequena casa sobre rodas para quem quer autonomia sem gastar uma fortuna.

Uma mini–casa pronta para viajar

A área interna é o grande diferencial. A cama de casal se monta em poucos segundos e ocupa a parte traseira, garantindo descanso mesmo em viagens longas.

Ao lado, a pequena cozinha tem pia funcional, fogão portátil e espaço para guardar alimentos e utensílios, permitindo preparar refeições sem depender de campings ou restaurantes.

Os materiais internos são leves, fáceis de limpar e pensados para uso constante. Armários embutidos, iluminação confortável e circulação de ar ajudam a transformar o interior em um espaço realmente utilizável por dias seguidos.

Por que tanta gente está interessada

O motivo é simples: afinal, custa muito menos que um motorhome. Enquanto modelos completos podem passar facilmente de valores comparáveis a carros de luxo, além disso, a van da Renault elimina adaptações caras, longos processos de personalização e riscos de instalação malfeita.

Consequentemente, o resultado é um veículo homologado, pronto para uso e acessível para quem quer começar a vida nômade sem dívidas enormes.

Da mesma forma, a base mecânica é a mesma da Trafic tradicional, conhecida pela robustez e economia.

O modelo pode vir com motor a diesel moderno e câmbio manual ou automático, portanto, mantém o comportamento de um carro de passeio ampliado.

Por fim, a condução leve e a suspensão reforçada deixam as viagens longas mais confortáveis.

Tendência que só cresce

O van life deixou de ser modismo e virou estilo de vida. Jovens, aposentados, casais e profissionais que trabalham remotamente enxergam a estrada como oportunidade de viver melhor gastando menos.

E é exatamente esse público que a Renault mira ao oferecer uma alternativa simples, prática e muito mais barata do que motorhomes tradicionais.

Além da estrutura, o que mais chama atenção é o simbolismo: a ideia de liberdade ao alcance de mais pessoas.

