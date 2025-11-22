Sala da PF onde Bolsonaro deve ficar preso em Brasília tem banheiro privativo

Sala na sede regional da PF em Brasília é reservada a autoridades e outras figuras públicas

Folhapress - 22 de novembro de 2025

Sala conta com banheiro privativo, frigobar, TV e ar-condicionado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

MARCELO ROCHA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em espaço com cama, banheiro privativo e uma mesa.

Na manhã desde sábado (22), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a PF prendeu Bolsonaro preventivamente sob justificativa de garantia da ordem pública. Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado, motivou a decisão. O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto.

A sala na sede regional da PF em Brasília é reservada a autoridades e outras figuras públicas, caso do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, preso no ano passado por posse ilegal de arma de fogo durante operação da PF sobre a trama golpista.

A superintendência já abrigou políticos de peso envolvidos em escândalo no passado – entre outros, o senador Delcídio do Amaral (MS), o governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e o então juiz João Carlos Rocha Mattos.