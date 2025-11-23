6 raças de cachorro que são as melhores companhias para as crianças, segundo veterinários

Profissionais destacam temperamento, paciência e nível de energia como pontos-chave na convivência familiar

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

Golden Retriever. (Imagem: Ilustração/Svetozar Milashevich/Pexels)

Escolher um cachorro para conviver com crianças exige atenção a fatores como temperamento, energia e tolerância ao manuseio.

Segundo veterinários, algumas raças se destacam pela natureza amigável, paciente e protetora, características que tornam a rotina mais leve e segura dentro de casa.

Entre tantas opções, seis delas aparecem com mais frequência nas recomendações de especialistas.

1. Golden Retriever

Famoso pela doçura e disposição para brincar, o Golden Retriever figura entre os cães mais indicados para famílias. É extremamente paciente com crianças e aprende comandos com facilidade, o que facilita o convívio diário.

2. Labrador Retriever

Com energia alta, temperamento equilibrado e carinho de sobra, o Labrador é outro clássico das famílias com pequenos. Brinca bastante, evita conflitos e se adapta bem a diferentes rotinas.

3. Beagle

Inteligente, animado e curioso, o Beagle combina bem com casas cheias de movimento. Seu perfil brincalhão agrada às crianças, e o tamanho médio ajuda até quem vive em espaços menores.

4. Bulldog Francês

Afetuoso e tranquilo, o Bulldog Francês gosta de companhia e não exige longas atividades físicas. É ideal para famílias que buscam um cão dócil, sociável e que se dá bem com crianças de todas as idades.

5. Poodle

Disponível em vários tamanhos, o Poodle é uma das raças mais inteligentes e fáceis de treinar. Costuma criar laços fortes com a família e tem comportamento estável, sendo uma presença segura para os pequenos.

6. Shih-Tzu

Calmo, companheiro e muito adaptável, o Shih-Tzu tem um perfil equilibrado que combina com apartamentos e rotinas familiares mais tranquilas. É carinhoso, gosta de atenção e convive bem com crianças.

Cada família tem seu ritmo, e cada cachorro tem sua personalidade. Por isso, veterinários reforçam que a convivência exige supervisão, respeito e integração gradual, garantindo segurança tanto para a criança quanto para o animal.

