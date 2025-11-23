Reta final para se inscrever em concurso público com mais de 200 vagas em Goiás

Oportunidade abrange candidatos de nível fundamental incompleto e completo, médio/técnico e superior

Natália Sezil - 23 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ USP Imagens)

Interessados em participar do concurso público promovido pela Prefeitura de Nova Veneza, na região Metropolitana de Goiânia, ainda possuem tempo para se inscrever.

O prazo vai até às 23h59 desta segunda-feira (24). As inscrições são realizadas online, pelo site do Itame. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100.

Ao todo, são 224 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso busca candidatos que tenham nível fundamental (incompleto ou completo), médio/técnico e superior. Com jornada de trabalho que varia de 30h a 40h semanais, a remuneração vai de R$ 1.518 a R$ 4.318,18.

A seleção depende do cargo: alguns pedem apenas prova objetiva; outros também aplicam prova prática ou avaliação de títulos. Há funções que têm como requisito Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou registro no órgão profissional competente.

Os conteúdos cobrados em cada exame estão descritos no edital, junto à quantidade de questões e o valor de cada uma na pontuação final.

Segundo o cronograma, as provas objetivas acontecem no dia 25 de janeiro. Algumas provas práticas acontecem em 07 e 08 de março. A divulgação dos resultados finais está prevista para 07 de abril.

Confira as vagas:

Nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais (66 vagas), coveiro (01), cozinheiro (06), gari (19), guarda noturno (02), merendeiro (06), vigia (02).

Nível fundamental completo: auxiliar de alimentação (10 vagas), motorista I (10), motorista III (15), operador de máquinas (06).

Nível médio/técnico: agente educativo (15 vagas), técnico em enfermagem (05).

Nível superior: assistente social (03 vagas), enfermeiro PSF (02), engenheiro ambiental (01), professor de educação física (02), professor de língua inglesa (01), professor PII (49), psicólogo (03).

Mais informações podem ser conferidas no edital do concurso.

