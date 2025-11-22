Motorista pode perder a CNH por usar celular no volante: entenda a nova penalidade
Mudança deixa a fiscalização mais rígida e alerta motoristas que ainda insistem no uso do aparelho durante a direção
A cena é comum: alguém para no semáforo, baixa a cabeça e dá aquela “olhadinha rápida” no celular. Para muitos, virou hábito automático, mas agora esse comportamento pode custar mais do que uma simples multa.
Com a nova interpretação das regras de trânsito, motoristas flagrados usando o celular ao volante podem até perder a CNH, dependendo da situação e da reincidência.
A medida reforça algo que especialistas repetem há anos: o celular é hoje uma das principais causas de acidentes no país, superando até o consumo de álcool em alguns cenários urbanos.
Por que o celular pode levar à perda da CNH
O Código de Trânsito Brasileiro já classificava o uso do celular como infração gravíssima, mas agora o foco está na combinação entre o uso do aparelho e a direção perigosa ou imprudente.
Dependendo da forma como o motorista estiver usando o celular, ele pode ser enquadrado em infrações que permitem suspensão direta:
1. Uso do celular + direção perigosa
Se o motorista estiver digitando, assistindo vídeos ou manuseando o aparelho enquanto muda de faixa, acelera ou faz manobras arriscadas, pode ser enquadrado em condução perigosa: situação que já prevê suspensão da CNH.
2. Reincidência em infração gravíssima
Quem já foi multado por usar o celular e repete o comportamento pode acumular pontos suficientes para suspensão automática.
3. Colocar outras pessoas em risco
Se o uso do celular resultar em uma infração que gere risco concreto: frear bruscamente, invadir pista contrária, avançar sinal vermelho, a penalidade sobe de nível e abre espaço para suspensão imediata.
Multa continua alta
O uso do celular ao volante permanece como infração gravíssima, com:
- Multa de R$ 293,47
- 7 pontos na CNH
Mas, com as novas diretrizes, a infração agora é analisada junto ao comportamento do motorista, e não isoladamente.
Por que o celular é tão perigoso na direção
Estudos mostram que olhar para o celular por apenas 3 segundos equivale a dirigir cerca de 40 metros às cegas em uma via urbana.
Além disso:
- Reduz reflexos
- Diminui a percepção do ambiente
- Aumenta em até 400% o risco de colisão traseira
- Gera desatenção prolongada mesmo após guardar o aparelho
Ou seja, mesmo aquela “olhadinha rápida” pode ser suficiente para causar acidentes.
A recomendação é simples: se precisar mexer no celular, estacione. Nem acostamento, nem semáforo, nem trânsito lento são lugares seguros para manusear o aparelho.
Aplicativos de rota devem ser configurados antes da viagem, e o celular deve ficar preso no suporte, sem necessidade de contato manual.
As mudanças têm como objetivo reduzir os números de vítimas e evitar que o celular continue sendo um dos maiores fatores de distração no trânsito brasileiro.
Contudo, com a possibilidade de suspensão da CNH, a expectativa é que mais motoristas passem a levar o tema a sério.
