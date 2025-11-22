Motorista pode perder a CNH por usar celular no volante: entenda a nova penalidade

Mudança deixa a fiscalização mais rígida e alerta motoristas que ainda insistem no uso do aparelho durante a direção

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Motorista pode ser multado por usar celular dirigindo (Foto: Reprodução)

A cena é comum: alguém para no semáforo, baixa a cabeça e dá aquela “olhadinha rápida” no celular. Para muitos, virou hábito automático, mas agora esse comportamento pode custar mais do que uma simples multa.

Com a nova interpretação das regras de trânsito, motoristas flagrados usando o celular ao volante podem até perder a CNH, dependendo da situação e da reincidência.

A medida reforça algo que especialistas repetem há anos: o celular é hoje uma das principais causas de acidentes no país, superando até o consumo de álcool em alguns cenários urbanos.

Por que o celular pode levar à perda da CNH

O Código de Trânsito Brasileiro já classificava o uso do celular como infração gravíssima, mas agora o foco está na combinação entre o uso do aparelho e a direção perigosa ou imprudente.

Dependendo da forma como o motorista estiver usando o celular, ele pode ser enquadrado em infrações que permitem suspensão direta:

1. Uso do celular + direção perigosa

Se o motorista estiver digitando, assistindo vídeos ou manuseando o aparelho enquanto muda de faixa, acelera ou faz manobras arriscadas, pode ser enquadrado em condução perigosa: situação que já prevê suspensão da CNH.

2. Reincidência em infração gravíssima

Quem já foi multado por usar o celular e repete o comportamento pode acumular pontos suficientes para suspensão automática.

3. Colocar outras pessoas em risco

Se o uso do celular resultar em uma infração que gere risco concreto: frear bruscamente, invadir pista contrária, avançar sinal vermelho, a penalidade sobe de nível e abre espaço para suspensão imediata.

Multa continua alta

O uso do celular ao volante permanece como infração gravíssima, com:

Multa de R$ 293,47

7 pontos na CNH

Mas, com as novas diretrizes, a infração agora é analisada junto ao comportamento do motorista, e não isoladamente.

Por que o celular é tão perigoso na direção

Estudos mostram que olhar para o celular por apenas 3 segundos equivale a dirigir cerca de 40 metros às cegas em uma via urbana.

Além disso:

Reduz reflexos

Diminui a percepção do ambiente

Aumenta em até 400% o risco de colisão traseira

Gera desatenção prolongada mesmo após guardar o aparelho

Ou seja, mesmo aquela “olhadinha rápida” pode ser suficiente para causar acidentes.

A recomendação é simples: se precisar mexer no celular, estacione. Nem acostamento, nem semáforo, nem trânsito lento são lugares seguros para manusear o aparelho.

Aplicativos de rota devem ser configurados antes da viagem, e o celular deve ficar preso no suporte, sem necessidade de contato manual.

As mudanças têm como objetivo reduzir os números de vítimas e evitar que o celular continue sendo um dos maiores fatores de distração no trânsito brasileiro.

Contudo, com a possibilidade de suspensão da CNH, a expectativa é que mais motoristas passem a levar o tema a sério.

