Caiado fará procedimento no coração após sofrer arritmia, confirma boletim médico

Intervenção está programada para acontecer sob supervisão da médica anapolina Ludhmila Hajjar

Natália Sezil - 23 de novembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado (UB). (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado (UB) segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca neste sábado (22).

Um novo boletim médico emitido na tarde deste domingo (23) aponta que ele apresentou melhoras, está clinicamente estável e sem novas ocorrências.

Mesmo assim, a equipe de cardiologia – liderada pela médica anapolina Ludhmila Hajjar – definiu que Caiado passará por um procedimento no coração.

Trata-se de uma ablação por cateter, que consiste na inserção de um cateter (um tubo fino e flexível) que chega até o coração e ajuda a destruir o tecido responsável pelos batimentos irregulares.

O procedimento é considerado seguro e é reconhecido como padrão terapêutico para o controle da arritmia. Está programado para ser realizado nesta segunda-feira (24).

