Caiado é internado após arritmia e deve passar por procedimento, diz boletim médico

Governador está aos cuidados da médica anapolina Ludhmila Hajjar, no Hospital Vila Nova Star

Danilo Boaventura - 22 de novembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi internado na tarde deste sábado (22) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca.

O boletim médico informa que ele está consciente, estável e em monitorização contínua enquanto recebe acompanhamento especializado.

Exames indicaram a necessidade de uma ablação para corrigir de forma definitiva o distúrbio do ritmo cardíaco, procedimento que deve ser realizado nas próximas 48 horas.

A equipe responsável avalia a evolução clínica do governador, que segue em observação e apresenta quadro considerado favorável.

O informe médico é assinado pela cardiologista Ludhmila Hajjar, que acompanha o caso em São Paulo.

Confira a nota na íntegra:

O governador Ronaldo Caiado foi internado na tarde de hoje no Hospital Vila Nova Star, após apresentar arritmia cardíaca. Ele recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua. Os exames realizados indicaram a necessidade de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas. O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento. Médica responsável

Dra. Ludhmila Hajjar São Paulo, 22 de novembro de 2025.

