CPE age rápido e põe fim à farra de dupla que usava moto roubada para assaltar em Anápolis

Indivíduos foram pegos na Vila Santa Maria de Nazareth e são suspeitos de atacar comércios e uma mulher nas proximidades do viaduto Ayrton Senna

Da Redação - 23 de novembro de 2025

Indivíduos foram pegos na Vila Santa Maria de Nazareth. (Foto: Anapolinos)

A casa caiu para uma dupla de assaltantes que vinha tocando o terror em diferentes regiões de Anápolis.

Em uma ação rápida e estratégica na tarde deste domingo (23), a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) tirou de circulação os dois indivíduos, que usavam uma motocicleta roubada para cometer os crimes e fugir em alta velocidade.

Informações apuradas no local dão conta de que os criminosos já haviam feito várias vítimas, incluindo estabelecimentos comerciais e uma mulher que foi assaltada nas proximidades do viaduto Ayrton Senna.

A farra, no entanto, terminou quando foram avistados pela CPE na Vila Santa Maria de Nazareth, onde, ao que tudo indica, planejavam mais um ataque.

Sem chance de fuga, os dois receberam voz de prisão e foram levados diretamente para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles devem ser autuados por roubo majorado e receptação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!