Estudantes goianas são finalistas em premiação ao criar produto contra larvas do mosquito da dengue

Natural e feito com itens simples, extrato foi desenvolvido dentro de uma escola pública de Itumbiara. Disputa acontece por voto popular

Natália Sezil - 23 de novembro de 2025

Estudantes de Itumbiara desenvolveram produto natural para combater o mosquito da dengue. (Foto: Captura via Youtube e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cinco estudantes e uma professora do Centro de Educação em Período Integral (CEPI) Dom Veloso, uma escola estadual de Itumbiara, no Sul goiano, desenvolveram um produto natural para ajudar a combater o mosquito da dengue.

Um gel feito a partir do pé de saboneteira, criado dentro dos laboratórios do colégio, levou a equipe a ser finalista da 12ª edição do prêmio Solve for Tomorrow Brasil, promovido pela Samsung.

O produto levou mais de um ano para ser desenvolvido e promete usar itens simples para acabar com as larvas do Aedes aegypti, que também dissemina o zika vírus e a chikungunya – especialmente em áreas de difícil acesso.

A ideia é aplicá-lo em Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL) que atraem a fêmea do mosquito, para que elas “carreguem” o extrato até outros criadouros. Os resultados mostraram que todas as larvas podem ser eliminadas em até 36 minutos.

As alunas explicam: “a nossa equipe foi motivada pela necessidade de encontrar alternativas menos nocivas ao meio ambiente e à saúde humana do que os larvicidas sintéticos”.

A sugestão de matéria-prima surgiu no próprio quintal: o pé de saboneteira de onde saiu o material utilizado fica bem nos fundos da escola.

Coletar frutos, retirar as sementes, deixá-los de molho por dias e depois coá-los, transformando-os em um extrato bruto. Em seguida, misturá-los com um amido pré-gelatinizado e testar. O processo levou a resultados positivos.

As estações disseminadoras montadas depois disso foram simples: usaram um pote reciclável, um tecido preto, uma palheta e um clipe de papel.

As estudantes pontuam o benefício: “além de contribuir para a saúde pública local, o protótipo traz benefícios potenciais para comunidades mais vulneráveis, oferecendo uma solução mais acessível com menor risco de impacto ambiental”.

Prêmio nacional

O projeto desenvolvido por Anna Clara, Anna Flávia, Iris Cecília, Núbia e Maria Gabriela, sob orientação da Profª Dra. Ayanda Ferreira Nascimento Lima, chamou atenção do Solve for Tomorrow Brasil.

Programa de Cidadania Corporativa da Samsung, a iniciativa é conhecida por incentivar alunos e professores de escolas públicas a criarem soluções inovadoras por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Dentre 10 finalistas, essa é a única equipe que representa Goiás na 12ª edição do prêmio. A seleção da melhor proposta acontece por Júri Popular.

A votação já está aberta e segue até a próxima sexta-feira (28). É permitido votar quantas vezes quiser, sem precisar fazer login. Os vídeos explicando cada projeto podem ser conferidos clicando aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!