Jovem é agredido durante confusão generalizada na Pecuária de Anápolis

Vítima disse aos policiais que foi atacado por várias pessoas com socos e pontapés enquanto estava no banheiro

Da Redação - 23 de novembro de 2025

Confusão generalizada ocorreu na Pecuária de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 18 anos foi vítima de uma agressão física durante um evento realizado na noite deste domingo (23) no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, localizado às margens da BR-153.

De acordo com o relato da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de briga generalizada no local.

Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima, que informou ter sido atacada por várias pessoas com socos e pontapés enquanto estava no banheiro.

Segundo o jovem, a confusão começou subitamente e ele não soube identificar os autores das agressões, que fugiram após o ato.

O Corpo de Bombeiros Militar (BM) foi chamado para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com uma lesão na parte posterior da cabeça, onde permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar orientou o jovem a, assim que receber alta, procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência formal caso se recorde de informações que possam levar à identificação dos agressores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!