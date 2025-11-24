As 3 cidades mais bonitas e seguras para aproveitar as férias, segundo especialistas

Cidades se destacam quando o assunto é unir beleza natural e tranquilidade

Pedro Ribeiro - 24 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lukas Kloeppel)

Planejar as férias envolve muito mais do que escolher um destino com paisagens encantadoras. Segurança, infraestrutura turística e qualidade de vida também pesam na decisão — e, segundo especialistas em turismo e planejamento urbano, três cidades se destacam quando o assunto é unir beleza natural e tranquilidade para viajar sem preocupações.

As 3 cidades mais bonitas e seguras para aproveitar as férias, segundo especialistas

1. Vancouver (Canadá) — natureza, organização e altíssima qualidade de vida

Considerada uma das cidades mais bonitas do mundo, Vancouver combina mar, montanhas e amplas áreas verdes em um mesmo cenário. Para especialistas, a cidade canadense é um exemplo de equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental.

No quesito segurança, Vancouver aparece constantemente entre os melhores índices globais, graças ao baixo número de crimes e ao planejamento urbano eficiente.

Parques como o Stanley Park e programas públicos que incentivam mobilidade ativa tornam o destino ainda mais convidativo para quem viaja com família ou quer explorar a cidade a pé ou de bicicleta.

2. Zurique (Suíça) — arquitetura impecável e tranquilidade absoluta

Com ruas limpas, transporte público de excelência e um dos menores índices de criminalidade da Europa, Zurique é considerada por especialistas uma das cidades mais seguras do planeta.

Além disso, o charme do centro histórico, as igrejas centenárias e o Lago de Zurique formam um cenário digno de cartão-postal. A cidade suíça também é reconhecida pela organização e pelo respeito às leis, garantindo ao turista uma experiência tranquila e altamente previsível.

Para quem busca férias sofisticadas, com museus, gastronomia de alto nível e paisagens alpinas, Zurique é praticamente imbatível.

3. Kyoto (Japão) — tradição, cultura e segurança exemplar

Capital cultural do Japão, Kyoto une templos milenares, jardins zen e bairros tradicionais que preservam o estilo de vida japonês há séculos. O destino está entre os mais recomendados por especialistas não apenas pela beleza única, mas também pela segurança exemplar.

Com baixíssimas taxas de criminalidade e um sistema de vigilância altamente eficiente, Kyoto oferece tranquilidade ao viajante que deseja caminhar por ruas históricas, visitar santuários e se conectar com uma cultura marcada pela disciplina e pelo respeito.

A combinação de organização, educação e preservação cultural faz da cidade uma das melhores apostas para férias que misturam descanso e experiências transformadoras.

Por que esses destinos se destacam?

Especialistas apontam três fatores principais que colocam Vancouver, Zurique e Kyoto no topo da lista:

– Segurança pública consistente, com índices reduzidos de violência.

– Beleza urbana e natural, valorizada por projetos que preservam o ambiente e a identidade local.

– Infraestrutura turística completa, garantindo transporte eficiente, serviços confiáveis e experiências de alto nível.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!